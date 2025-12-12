Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 16:10

Сон на кровати матери едва не стоил мужчине жизни

SCMP: китаец едва не погиб после ритуального сна на кровати умершей матери

Скорая помощь в Китае Скорая помощь в Китае Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мужчина в Китае едва не погиб, заразившись опасной болезнью после сна на кровати своей умершей матери, сообщает издание South China Morning Post. Инцидент произошел, когда 60-летний сын выполнял местный погребальный ритуал, призванный утешить душу покойной.

Согласно традиционным верованиям, этот обычай помогает мирно проводить душу усопшего в загробный мир и практикуется в течение определенного периода после смерти. Однако в данном случае ритуал привел к трагическим последствиям, поскольку мать пожилого мужчины скончалась от вирусного клещевого энцефалита.

Пожилой сын заразился тем же опасным заболеванием, заснув в кровати матери. Спустя 10 дней у него проявились характерные симптомы, включая сильную слабость, мышечные боли и расстройство пищеварения. Врачи оперативно диагностировали клещевой энцефалит и начали необходимое лечение. Благодаря своевременной помощи состояние пациента удалось стабилизировать, и его жизни больше ничего не угрожает.

Сон на кровати матери едва не стоил мужчине жизни
