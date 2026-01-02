Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 21:56

Стало известно о состоянии семьи после удара беспилотника ВСУ по автомобилю

Сальдо: трое пострадавших в тяжелом состоянии от удара ВСУ в Херсонской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пострадавшие в результате удара беспилотника по автомобилю в Херсонской области находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. Он добавил, что все они получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

В Крымской республиканской больнице имени Семашко находятся двое пострадавших, а в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи № 6 — девять раненых. Трое из них — семья, пострадавшая при ударе дрона по автомобилю возле Тарасовки, сейчас они в тяжелом состоянии, — сказано в сообщении.

Ранее в Херсонской области в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погиб пятилетний ребенок, еще трое взрослых получили серьезные травмы. Инцидент произошел в районе Тарасовки Алешкинского округа.

До этого Сальдо сообщил, что после удара ВСУ по кафе в Хорлах нашли тело сгоревшего ребенка, личность которого устанавливается. По его данным, всего пострадали четверо детей. Глава региона также высказал предположение, что за ударом могут стоять британские спецслужбы. Сальдо подчеркнул, что именно их возможная причастность дает Киеву ощущение безнаказанности за преступления против мирных жителей.

Владимир Сальдо
Херсонская область
пострадавшие
БПЛА
