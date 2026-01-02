Новый год — 2026
02 января 2026 в 20:05

Подруга погибшей при ударе в Хорлах девушки раскрыла, какой она была

Девушка по имени Дарья, погибшая во время удара ВСУ по херсонскому селу Хорлы в возрасте 17 лет, была доброй и жизнерадостной, рассказала RT ее подруга. Девушка призналась, что до последнего надеялась увидеть приятельницу среди выживших.

Мы не могли поверить, что это правда, очень долго это отрицали. Если честно, нам до сих пор не верится, что с ней такое произошло, будто это какой-то страшный сон, — сказала девушка.

Жительница Хорлов добавила, что часто проводила время с Дарьей в общей компании. На месте удара ВСУ были еще две подруги девушки, сейчас они проходят лечение в больнице Симферополя.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что число жертв теракта выросло до 28 человек. По его словам, три человека скончались в больнице.

