Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 12:03

Почему не работает WhatsApp 1 февраля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сегодня, 1 февраля, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, будет ли мессенджер полностью заблокирован?

Где в России не работает WhatsApp 1 февраля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 1 февраля, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения на мобильных и стационарных устройствах — жалобы поступают на полное отсутствие доступа к мессенджеру, сбои при отправке и поступлении сообщений, загрузке фото, видео.

Порядка 44% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 1 февраля приходятся на Москву, 22% — на Краснодарский край и Нижегородскую область, 11% — на Башкирию.

Почему не работает WhatsApp 1 февраля

Роскомнадзор в 2025 году начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp. В ведомстве на настоящий момент не видят оснований для их снятия.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский объяснил, что меры были приняты не «из вредности», а из-за нежелания владельцев мессенджера соблюдать российские законы.

«Ни WhatsApp, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам, открыть в России свой офис, сотрудничать в борьбе с мошенниками. Но ни WhatsApp, ни Telegram на это не откликнулись», — пояснил он.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Существует ли «работающая» версия WhatsApp

Россияне стали получать фишинговые СМС и письма с предложением перейти по ссылке для установки «обновленной» или «работающей» версии приложения, однако в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти предупредили пользователей, что это мошенническая схема.

«Эти ссылки ведут на вредоносные сайты, цель которых — получить доступ к вашим личным и платежным данным», — сообщили в ведомстве.

Будет ли WhatsApp заблокирован в России

В Госдуме 2 февраля планируют внести на рассмотрение законопроект о бессрочном моратории на блокировку социальных сетей и мессенджеров, включая Telegram и WhatsApp. Соответствующую инициативу подготовили 17 депутатов от КПРФ.

«Запреты и ограничения цифровых прав граждан — это непопулярное решение для большинства граждан страны, которое ведет к прямому ухудшению качества их жизни», — говорится в пояснительной записке.

В то же время депутат Госдумы Андрей Свинцов считает, что WhatsApp может быть окончательно заблокирован в России в 2026 году.

«Я думаю, что действительно до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp. Это связано с тем, что WhatsApp принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta. Такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы», — отметил он.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 1 февраля: что завтра, проблемы со сном, давление

Отказ от гражданства США, допинг-скандал, слезы отца: как живет Шарапова

Проливные дожди и тепло до +2? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

WhatsApp
новости
блокировки
мессенджеры
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская армия освободила два села под Харьковом и в ДНР
Песков раскрыл истинные причины отношения Европы к СССР и Победе
Военэксперт ответил, будет ли Евросоюз саботировать мир на Украине
В Кремле раскритиковали европейскую элиту
«Страшное проклятие случилось»: Песков сравнил лидеров ЕС с манкуртами
«Безответственные популисты»: Песков дал резкую оценку европейским политикам
В Кремле заявили о возобладавшей в Польше ненависти ко всему русскому
Илон Маск заявил о мерах против использования Starlink в России
Власти Камбоджи задержали иностранцев в мошенническом колл-центре
Живущий в Израиле Слепаков обзавелся финансовой подушкой в России
Водитель потушил горящий автобус голыми руками во Владивостоке
Раскрыты страшные последствия пожара на базе отдыха в Хакасии
«Сыграло злую шутку»: в России заметили, как ООН «перекорежило» от Запада
Россиянам раскрыли, как сохранить деньги от списаний ФССП
Почему не работает WhatsApp 1 февраля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Ирландию осадили в CAS за попытку отобрать олимпийскую квоту у Олесик
Стало известно о возможной отмене переговоров РФ и Украины в ОАЭ 1 февраля
«Россия — это решение»: в США назвали способ спасти Европу
Прокуратура взялась за шокирующее избиение девочки в школе Магадана
В Турции перевернулся автобус с пассажирами
Дальше
Самое популярное
Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Не месить — смешать и вылить на противень: пицца на жидком тесте — элементарный рецепт
Общество

Не месить — смешать и вылить на противень: пицца на жидком тесте — элементарный рецепт

Классический плов из говядины — готовим в казане на плите
Семья и жизнь

Классический плов из говядины — готовим в казане на плите

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.