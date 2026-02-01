Почему не работает WhatsApp 1 февраля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован

Сегодня, 1 февраля, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, будет ли мессенджер полностью заблокирован?

Где в России не работает WhatsApp 1 февраля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 1 февраля, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения на мобильных и стационарных устройствах — жалобы поступают на полное отсутствие доступа к мессенджеру, сбои при отправке и поступлении сообщений, загрузке фото, видео.

Порядка 44% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 1 февраля приходятся на Москву, 22% — на Краснодарский край и Нижегородскую область, 11% — на Башкирию.

Почему не работает WhatsApp 1 февраля

Роскомнадзор в 2025 году начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp. В ведомстве на настоящий момент не видят оснований для их снятия.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский объяснил, что меры были приняты не «из вредности», а из-за нежелания владельцев мессенджера соблюдать российские законы.

«Ни WhatsApp, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам, открыть в России свой офис, сотрудничать в борьбе с мошенниками. Но ни WhatsApp, ни Telegram на это не откликнулись», — пояснил он.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Существует ли «работающая» версия WhatsApp

Россияне стали получать фишинговые СМС и письма с предложением перейти по ссылке для установки «обновленной» или «работающей» версии приложения, однако в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти предупредили пользователей, что это мошенническая схема.

«Эти ссылки ведут на вредоносные сайты, цель которых — получить доступ к вашим личным и платежным данным», — сообщили в ведомстве.

Будет ли WhatsApp заблокирован в России

В Госдуме 2 февраля планируют внести на рассмотрение законопроект о бессрочном моратории на блокировку социальных сетей и мессенджеров, включая Telegram и WhatsApp. Соответствующую инициативу подготовили 17 депутатов от КПРФ.

«Запреты и ограничения цифровых прав граждан — это непопулярное решение для большинства граждан страны, которое ведет к прямому ухудшению качества их жизни», — говорится в пояснительной записке.

В то же время депутат Госдумы Андрей Свинцов считает, что WhatsApp может быть окончательно заблокирован в России в 2026 году.

«Я думаю, что действительно до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp. Это связано с тем, что WhatsApp принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta. Такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы», — отметил он.

