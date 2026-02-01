Магнитные бури сегодня, 1 февраля: что завтра, проблемы со сном, давление

Сегодня, 1 февраля, магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 1 и 2 февраля

По данным ученых ИКИ РАН, сегодня в течение дня сильной магнитной бури не ожидается.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 3%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 10%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — рассказали специалисты.

По информации сервиса my-calend, геомагнитных возмущений в течение суток не прогнозируется.

«Вспышки на Солнце вызывают магнитные бури на Земле, которые влияют на самочувствие людей. Наиболее остро их влияние ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов», — говорится в публикации.

Эксперты ИКИ РАН добавили, что завтра, 2 февраля, возмущений геомагнитного поля Земли не прогнозируется.

Как можно пережить период сильной магнитной бури

Врач-диетолог Ирина Писарева рекомендует в период геомагнитных ударов отказаться от алкоголя, курения и фастфуда.

«Чтобы сохранить хорошее самочувствие, также нужно снизить уровень стресса. В этом поможет здоровый правильный сон, отказ от вредных привычек, таких как курение и алкоголь. Стоит отказаться от кофе, который также стимулирует нервную деятельность и может провоцировать различные головные боли. Необходимо просыпаться не слишком поздно и ложиться не позже 23:00», — заявила она.

Кардиолог Андрей Кондрахин порекомендовал метеозависимым людям избегать физического и эмоционального напряжения в указанные дни, а также соблюдать нормальный режим сна. По его словам, влияние природных явлений также сильно ощущают пациенты с почечными заболеваниями.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — пояснил специалист.

