Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 10:49

Магнитные бури сегодня, 1 февраля: что завтра, проблемы со сном, давление

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сегодня, 1 февраля, магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 1 и 2 февраля

По данным ученых ИКИ РАН, сегодня в течение дня сильной магнитной бури не ожидается.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 3%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 10%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — рассказали специалисты.

По информации сервиса my-calend, геомагнитных возмущений в течение суток не прогнозируется.

«Вспышки на Солнце вызывают магнитные бури на Земле, которые влияют на самочувствие людей. Наиболее остро их влияние ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов», — говорится в публикации.

Эксперты ИКИ РАН добавили, что завтра, 2 февраля, возмущений геомагнитного поля Земли не прогнозируется.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как можно пережить период сильной магнитной бури

Врач-диетолог Ирина Писарева рекомендует в период геомагнитных ударов отказаться от алкоголя, курения и фастфуда.

«Чтобы сохранить хорошее самочувствие, также нужно снизить уровень стресса. В этом поможет здоровый правильный сон, отказ от вредных привычек, таких как курение и алкоголь. Стоит отказаться от кофе, который также стимулирует нервную деятельность и может провоцировать различные головные боли. Необходимо просыпаться не слишком поздно и ложиться не позже 23:00», — заявила она.

Кардиолог Андрей Кондрахин порекомендовал метеозависимым людям избегать физического и эмоционального напряжения в указанные дни, а также соблюдать нормальный режим сна. По его словам, влияние природных явлений также сильно ощущают пациенты с почечными заболеваниями.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — пояснил специалист.

Читайте также:

Сухой снегопад и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Проливные дожди и тепло до +2? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

Отказ от гражданства США, допинг-скандал, слезы отца: как живет Шарапова

магнитные бури
здоровье
прогнозы
новости
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Время лечит»: звезда «Маленькой Веры» вышел на связь после смерти матери
Трамп сделал сенсационное заявление о Кубе
«Им это надоело»: сенатор о просьбе Киева к ЕС выделить $1,5 трлн помощи
В Азии задержали два танкера с нефтью на $130 млн
Названо возможное место второго раунда переговоров по Украине
СК РФ изъял записи с видеокамер из сауны в Кузбассе, где погибли подростки
Названы регионы, где меньше всего покупали игристое вино
Reuters: спецпредставитель Трампа по Ираку покинул пост
В Прокопьевске задержали администратора сауны, где погибли подростки
Хозяева сауны в Прокопьевске подались в бега после смертельного пожара
Стало известно, какие выплаты изменятся с 1 февраля
Удары по Украине сегодня, 1 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 1 февраля: что завтра, проблемы со сном, давление
Украина потребовала от ЕС в 14 раз превышающую ее бюджет сумму
ВСУ пошли против властей из-за кладбища
Россиянам ответили, стоит ли опасаться распространения оспы обезьян
Стало известно, сколько лет Украина сможет прожить на крупнейший транш ЕС
В Раде назвали Зеленского виновником слабости Украины
Звездной россиянке дали нейтральный статус
Наступление ВС РФ на Харьков 1 февраля: мертвый спецназ, зачистка Купянска
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.