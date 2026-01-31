Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 16:55

Проливные дожди и тепло до +2? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В начале следующей недели в Москве ожидаются осадки. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 2 по 4 февраля, ждать проливных дождей и тепла до +2 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале недели

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, морозная погода будет стоять в Москве в первые дни следующей недели.

«Это похолодание лишь начало мощной холодной волны, которая накроет центральные области Европейской России на стыке января и февраля. В период с 31 января по 3 февраля в Москве по ночам температура будет опускаться до ––21 градуса, а по области и до –27 градусов. Днем же температура воздуха не превысит –16 градусов в мегаполисе, до –18 градусов ожидается в Подмосковье. При этом в воскресенье в столичном регионе вновь пойдет снег», — рассказал он.

По данным метеоцентров, погода в понедельник, 2 февраля, будет определяться областью низкого давления. Прогнозируются осадки в виде снега в течение всего дня. Температура воздуха днем составит около –16 градусов, а ночью опустится до –20 градусов.

Во вторник, 3 февраля, характер метеоусловий не изменится. Сохранится облачная погода с прояснениями. Дневная температура будет колебаться в районе от –15 до –13 градусов, ночная будет держаться в пределах –20 градусов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В среду, 4 февраля, ожидается переменная облачность, небольшой снег пройдет лишь местами. Днем температура воздуха опустится до –15 градусов, а ночью будет держаться на уровне –21 градуса. Атмосферное давление начнет расти и приблизится к норме, составив около 751 миллиметра ртутного столба.

Таким образом, в российской столице в начале следующей недели проливных дождей и тепла до +2 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале недели

В понедельник, 2 февраля, в Санкт-Петербурге ожидается малооблачная погода и слабый снег. Днем температура воздуха оставит около –9 градусов, а ночью опустится до –11 градусов. Ветер ожидается северный, умеренный, около 6 м/с. Атмосферное давление будет в пределах нормы, примерно 764–766 мм ртутного столба.

Вторник, 3 февраля, по прогнозам, принесет похожие условия, но осадков не ожидается. Температурный фон останется стабильно низким. Днем столбик термометра покажет –10 градусов, а ночью будет около –15 градусов.

В среду, 4 февраля, осадков в Северной столице не прогнозируется. Небо будет оставаться пасмурным или облачным. Температура днем, как и в предыдущие дни, ожидается на уровне –10 градусов, а ночью составит –13 градусов. Ветер будет слабым, западным, около 3 м/с. Атмосферное давление стабилизируется на отметке около 768 мм ртутного столба.

Иван Смирнов
И. Смирнов
