Погода в Москве в воскресенье, 1 февраля: ждать сильного холода и снегопада

В Москве и Московской области завтра, 1 февраля, ожидаются осадки в виде снега и сильный мороз, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на воскресенье?

Какая погода будет в Москве 1 февраля

В Москве завтра, 1 февраля, ожидаются метели и сильные заморозки.

«1 февраля ночью облачно с прояснениями, небольшой снег (по области местами умеренный). Температура в Москве ночью — от -20 до -22 градусов, по области — от -20 до -25 градусов. Днем облачно, снег, по области местами метель. Температура днем в Москве — от -16 до -18 градусов, по области — от -16 до -21 градуса. Ветер западный, 7–12 м/с. Гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что сильные морозы задержатся в российской столице на несколько дней.

«Это похолодание лишь начало мощной холодной волны, которая накроет центральные области Европейской России на стыке января и февраля. В период с 31 января по 3 февраля в Москве по ночам температура будет опускаться до -21 градуса, а по области и до -27 градусов. Днем же температура воздуха не превысит -16 градусов в мегаполисе и до -18 градусов ожидается в Подмосковье. При этом в воскресенье в столичном регионе вновь пойдет снег», — отметил метеоролог.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 1 февраля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 февраля в Санкт-Петербурге ожидаются заморозки до -26 градусов.

«1 февраля будет облачная погода. Местами слабый снег, изморозь. Ветер северный, северо-восточный ночью от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью — от -18 до -20 градусов, местами до -24 градусов. Температура днем — от -13 до -15 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что в выходные дни сохранится повышенное атмосферное давление и морозная погода.

«В выходные дни мы ждем более морозную погоду и в центре Санкт-Петербурга. В субботу ночью — от -13 до -15 градусов, в воскресенье даже до -20 градусов, в окрестностях города постоянно до -20 градусов и ниже. 1 февраля в течение всей этой недели видится самым холодным днем по всему нашему региону. Зима продолжается, а колебания температуры существенно не влияют на общий характер морозной погоды и в начале февраля. Только в понедельник ожидаем общее потепление до -13 градусов. Но там усилится северо-восточный ветер до 6–11 м/с, так что комфортности погоды это потепление не принесет», — сообщил метеоролог.

