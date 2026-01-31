Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 14:03

Погода в Москве в воскресенье, 1 февраля: ждать сильного холода и снегопада

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В Москве и Московской области завтра, 1 февраля, ожидаются осадки в виде снега и сильный мороз, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на воскресенье?

Какая погода будет в Москве 1 февраля

В Москве завтра, 1 февраля, ожидаются метели и сильные заморозки.

«1 февраля ночью облачно с прояснениями, небольшой снег (по области местами умеренный). Температура в Москве ночью — от -20 до -22 градусов, по области — от -20 до -25 градусов. Днем облачно, снег, по области местами метель. Температура днем в Москве — от -16 до -18 градусов, по области — от -16 до -21 градуса. Ветер западный, 7–12 м/с. Гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что сильные морозы задержатся в российской столице на несколько дней.

«Это похолодание лишь начало мощной холодной волны, которая накроет центральные области Европейской России на стыке января и февраля. В период с 31 января по 3 февраля в Москве по ночам температура будет опускаться до -21 градуса, а по области и до -27 градусов. Днем же температура воздуха не превысит -16 градусов в мегаполисе и до -18 градусов ожидается в Подмосковье. При этом в воскресенье в столичном регионе вновь пойдет снег», — отметил метеоролог.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 1 февраля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 февраля в Санкт-Петербурге ожидаются заморозки до -26 градусов.

«1 февраля будет облачная погода. Местами слабый снег, изморозь. Ветер северный, северо-восточный ночью от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью — от -18 до -20 градусов, местами до -24 градусов. Температура днем — от -13 до -15 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что в выходные дни сохранится повышенное атмосферное давление и морозная погода.

«В выходные дни мы ждем более морозную погоду и в центре Санкт-Петербурга. В субботу ночью — от -13 до -15 градусов, в воскресенье даже до -20 градусов, в окрестностях города постоянно до -20 градусов и ниже. 1 февраля в течение всей этой недели видится самым холодным днем по всему нашему региону. Зима продолжается, а колебания температуры существенно не влияют на общий характер морозной погоды и в начале февраля. Только в понедельник ожидаем общее потепление до -13 градусов. Но там усилится северо-восточный ветер до 6–11 м/с, так что комфортности погоды это потепление не принесет», — сообщил метеоролог.

Читайте также:

Сухой снегопад и холод до -10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Магнитные бури сегодня, 31 января: что завтра, боли, пониженное давление

погода
новости
синоптики
Москва
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Измены, разрушение носа, глубокая депрессия: как живет Алиса Аршавина
В Таиланде таинственно исчез уже второй петербуржец за месяц
Аналитик спрогнозировал, как скоро рубль обвалится
На Западе раскрыли, чем могут обернуться Украине гарантии безопасности
Раскрыты детали последних часов жизни звезды «Один дома» перед смертью
Стоимость билетов на юбилейный концерт Лепса достигла почти миллиона рублей
Бойцы 47-й украинской бригады дезертируют из-за дружбы комбрига с Зеленским
Американист оценил ответ Маска на просьбу Федорова
Российский турист лишился рук и ног во время отпуска в Таиланде
В США призвали возобновить сотрудничество с Россией по ДСНВ
Отдых под открытым небом: яркие кадры из бассейна «Чайка» в центре Москвы
В Венгрии злоумышленники угрожали взрывом школ на украинском языке
Жителя Реутова четыре года не могут выселить из квартиры после ее продажи
Известная певица оставила в прошлом Украину и гражданство
Дело о вождении россиянина под «солями» дошло до Верховного суда
В Иране оценили возможность переговоров с США
Глава МЧС попал под удар в рамках чистки в высшем руководстве Китая
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 31 января, фото, видео
Сильнейшие снегопады в Японии унесли жизни почти 30 человек
«Загонят в долги»: Орбан высказался о помощи Киеву
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.