Сухой снегопад и холод до -10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать

В начале марта в Москве ожидается 10 дней с осадками. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице в начале весны, ждать ли сухого снегопада и холода до -10 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале марта

По предварительным данным метеоцентров, в начале месяца, с 1 по 10 марта, температурный фон в Москве установится в пределах небольших отрицательных значений ночью и около нуля градусов днем. В первые дни марта горожан ждет пасмурная погода с периодическим слабым снегом. Например, 1 и 2 марта дневная температура составит ноль градусов при ночных заморозках до −5. Ветер будет умеренным, юго-западным.

По прогнозам синоптиков, в этот период ожидается около 10 дней с осадками, которые будут выпадать преимущественно в виде снега и мокрого снега.

Синоптик Александр Ильин также отметил, что «весна в этом году придет рано, но окажется слишком затяжной».

«Практически до конца второй декады апреля весна окончательно не придет. Хотя снег растает, но будет достаточно прохладно, незначительно ниже климатической нормы», — сказал он NEWS.ru.

По его словам, уже в конце февраля «очень прилично» запахнет весной, однако и в марте не будет высоких температур.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

«Обычно бывает, что температура растет очень активно, снег тает быстро. В марте в некоторых областях России может быть до 10–15 градусов тепла. Но в этом году такого не предвидится», — сообщил метеоролог.

Таким образом, в начале марта в российской столице сухой снегопад ожидается, но холода до 10 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале марта

Первая декада марта в Санкт-Петербурге, по прогнозам синоптиков, начнется с зимних температур: днем столбики термометров будут опускаться до −3 градусов, а ночью прогнозируются морозы до −7 градусов.

К празднику 8 Марта ожидается небольшое потепление. Днем будет около нуля, но ночью по-прежнему −7 градусов. Осадки в виде снега будут периодическими.

