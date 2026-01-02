Непрекращающиеся ливни и тепло до +5? Погода в Москве в марте: чего ждать

По предварительным данным долгосрочных прогнозов, сформированных на основе климатических моделей и статистики, первый месяц марта 2026 года в Москве ожидается не по-весеннему прохладным, с повышенной облачностью и осадками. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 31 марта, ждать ли непрекращающихся ливней и тепла до +5 градусов?

Какая погода будет в Москве в марте

Первая декада месяца, с 1 по 10 марта, будет холодной в Москве. Дневные температуры прогнозируются в пределах от 0 до +2 градусов, а ночные — стабильно отрицательные — от -3 до -7 градусов. В некоторые дни, например 6 и 7 марта, ночью столбик термометра может опускаться до -7 градусов. Погода будет преимущественно пасмурной, с высокой вероятностью небольших осадков, которые, скорее всего, будут выпадать в виде снега и мокрого снега. Ветер ожидается умеренный, юго-западный, что в сочетании с высокой влажностью, характерной для этого времени года, усилит ощущение холода.

Во второй декаде, с 11 по 20 марта, температура воздуха начнет понемногу ползти вверх. В середине месяца ожидается первый ощутимый всплеск тепла. По некоторым прогнозам, днем 15-16 марта воздух может прогреться до +5 градусов. Количество солнечных дней может немного увеличиться, но в целом небо над Москвой будет чаще затянуто облаками. Осадки по-прежнему вероятны, их характер станет более смешанным — снег с дождем.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Финальная часть месяца, с 21 по 31 марта, принесет в столицу более весеннюю погоду. По данным прогнозов, дневная температура уверенно перейдет в положительную зону и к концу месяца достигнет значений в +8 градусов. Похолодания возможны, но они будут кратковременными. Ночью столбик термометра все еще будет опускаться ниже 0. Именно в этот период снежный покров, который в начале марта будет еще устойчивым, начнет активно таять. Вероятность дождя по сравнению с предыдущими неделями возрастет, хотя и снегопад в 20-х числах марта также не исключен.

Таким образом, в российской столице в марте непрекращающихся ливней не прогнозируется, но ожидается тепло до +5 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в марте

Начало марта встретит жителей Санкт-Петербурга вполне зимними условиями. В первую декаду месяца, с 1 по 10 марта, дневная температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки, а ночные морозы ожидаются на уровне -5 градусов. По ощущениям из-за влажности и ветра будет еще холоднее. Погода будет пасмурной, вероятны периодические снегопады.

Вторая декада, с 11 по 20 марта, принесет первые небольшие признаки потепления. Днем столбик термометра начнет чаще показывать положительные значения — от 0 до +4 градусов. Однако ночи останутся морозными с температурой около -3 градусов. Небо чаще всего будет затянуто облаками. Снег будет идти периодически, и, по статистике, осадки выпадают примерно в половине дней месяца.

Весеннее тепло придет в Северную столицу только в третьей декаде, с 21 по 31 марта. Прогноз обещает, что к этому времени дневная температура окончательно перейдет в плюсовую зону, достигая к концу месяца значений около +5 градусов. Ночи же все еще могут быть холодными, с заморозками до -1 градуса. Это время активного таяния снега.

