Дикий холод сковал Москву. Когда потеплеет, чего ждать в феврале и марте

Синоптики сообщили, что в Москве наступили самые холодные дни с начала зимы. Ожидается, что более половины месячной нормы осадков выпадет в столице 27–29 января, сообщили в комплексе городского хозяйства. Как долго это будет продолжаться и вернутся ли экстремально низкие температуры — в материале NEWS.ru.

Какая погода ожидается в Москве в ближайшие дни

Едва ли не каждый день синоптики сообщают об очередном температурном рекорде этой зимы. В отдельных районах Московской области из-за аномальных морозов объявлен желтый уровень погодной опасности. При этом, по словам ведущего специалиста информагентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, в ближайшие дни станет несколько теплее.

«Приближающийся к нам атмосферный фронт проявится сильным снегопадом. Он будет идти в течение ночи вторника и на протяжении всего последующего дня. В результате возможны снежные заносы на дорогах. Снежного покрова может прибавиться на 10–15 сантиметров», — рассказала NEWS.ru синоптик.

Снегопады могут принести еще до 20–30% месячной нормы снежного покрова в Московском регионе. По ее словам, влияние атмосферного фронта сохранится и в среду, 28 января. Днем интенсивность снегопада пойдет на убыль. На какое-то время температура повысится до минус 4–6, но ненадолго.

«У нас произойдет смена волны относительно теплой погоды на умеренно холодную. Ветер сменит направление с юго-восточного на северо-восточный. Предполагаемая температура ночью и днем — в пределах минус 10–15 градусов», — рассказала Позднякова.

Когда в Москву вновь придут сильные морозы

Конец января и начало февраля в Москве традиционно считаются самым холодным временем в году, когда температура в столичном регионе может понизиться и до минус 40, хотя обычно в эти дни она не превышает минус 8 градусов. Нынешний год исключением не станет, заметил в беседе с NEWS.ru метеоролог Никита Поповнин. Температура воздуха будет ниже нормы на 3-4 градуса.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«В четверг, 29 января, интенсивность осадков может уменьшиться. Тыловая часть пришедшего к нам циклона вновь начнет оказывать на нас давление. Она будет затягивать арктический холодный воздух. Грядет сильное понижение температур», — объяснил метеоролог.

Уже в пятницу ожидается минус 12–15 градусов. Кроме того, ветер может усилиться, его порывы составят до 12–14 метров в секунду, облачность станет более плотной, сказал он.

Каким будет февраль в Москве

Предварительно, в начале февраля ожидается температура значительно ниже нормы. В первых числах месяца столбики термометров достигнут от минус 13 до минус 17, заметил Поповнин. Обычно в эти даты бывает минус 5 градусов.

«В столице ожидаются климатические значения существенно ниже стандартных», — продолжил метеоролог.

Грядущий февраль, согласно предварительным прогнозам, будет необычным, рассказал NEWS.ru синоптик Михаил Семенов. Вероятно, он окажется тяжелым периодом для метеозависимых людей.

«Мы ожидаем череду стремительных и подчас крайне резких изменений. Согласно имеющимся прогнозам, в конце зимы обильные снегопады станут приходить на смену дождю, а временное потепление буквально за считаные часы будет меняться на серьезное похолодание. По сути, весь февраль окажется предельно переменчивым. Мы увидим самые настоящие температурные качели», — рассказал собеседник.

Семенов также сообщил, что количество осадков в феврале, по всей вероятности, значительно превысит стандартные нормы. По его словам, регулярное сочетание теплого и влажного воздуха станет ключевой причиной постоянной смены погодных явлений.

Какой будет весна в Москве

В разговоре с NEWS.ru синоптик Александр Ильин заметил, что «весна в этом году придет рано, но окажется слишком затяжной». Например, бывает, что уже в апреле температура воздуха может достигнуть 12–20 градусов. В этом году же ожидается от 5 до 14 на протяжении всего месяца.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Практически до конца второй декады апреля весна окончательно не придет. Хотя снег растает, но будет достаточно прохладно, незначительно ниже климатической нормы», — сказал Ильин.

По его словам, уже в конце февраля «очень прилично» запахнет весной, но и в марте не будет высоких температур.

«Обычно бывает, что температура растет очень активно, снег тает быстро. В марте в некоторых областях России может быть до 10–15 градусов тепла. Но в этом году такого не предвидится», — сообщил метеоролог.

