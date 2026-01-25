Погода в Москве в понедельник, 26 января: ждать ли сильных осадков и тепла

В Москве в понедельник, 26 января, будет от −9 до −11 градусов. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на завтра?

Какая погода будет в Москве 26 января

По данным метеорологических центров, в понедельник днем, 26 января, в Москве будет без осадков, но ближе к вечеру начнется снег. Максимальная температура воздуха в российской столице завтра прогнозируется в диапазоне от −9 до −11 градусов, при этом в ночные часы столбики термометров опустятся до −20−22 градусов.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее также сообщал, что средняя температура воздуха в зимние месяцы в Москве превысит климатическую норму на 2,5–3 градуса.

«Положительное отклонение от нормы в январе составит +1 градус. В целом прогноз грядущей зимы в столице представляется как немного мягкий, несуровый (средняя ночная температура воздуха в Москве — от −8 до −13 градусов, а дневная — от −2 до −7 градусов), но, конечно, с периодическими волнами тепла и холода и нормальными сугробами высотой до 30–40 см», — рассказал он.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 26 января

По информации синоптиков, в понедельник в Санкт-Петербурге температура воздуха ночью опустится до −15−17 градусов, днем — от −10 до −12, местами пройдет небольшой снег.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов также рассказал, что ночь на понедельник будет холодной, в центре города температура понизится до −15 градусов.

«Ночь в понедельник точно должна быть холоднее, даже в центре города можно рассчитывать на −15 градусов, но днем приходит зона с осадками, и пройдет небольшой снег, так что должно потеплеть немного. Основная тенденция будущей погоды — это продолжение зимы и сохранение морозов. На сегодняшний день антициклон побеждает, постоянно возрождаясь и затягивая снова холодные массы на территорию нашего региона. Еще и в начале февраля в нашем регионе стоит достаточно холодная погода, так что самая холодная ночь, день, да и сутки тоже еще где-то впереди», — написал эксперт в авторском Telegram-канале.

