Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 15:52

Погода в Москве в понедельник, 26 января: ждать ли сильных осадков и тепла

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве в понедельник, 26 января, будет от −9 до −11 градусов. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на завтра?

Какая погода будет в Москве 26 января

По данным метеорологических центров, в понедельник днем, 26 января, в Москве будет без осадков, но ближе к вечеру начнется снег. Максимальная температура воздуха в российской столице завтра прогнозируется в диапазоне от −9 до −11 градусов, при этом в ночные часы столбики термометров опустятся до −20−22 градусов.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее также сообщал, что средняя температура воздуха в зимние месяцы в Москве превысит климатическую норму на 2,5–3 градуса.

«Положительное отклонение от нормы в январе составит +1 градус. В целом прогноз грядущей зимы в столице представляется как немного мягкий, несуровый (средняя ночная температура воздуха в Москве — от −8 до −13 градусов, а дневная — от −2 до −7 градусов), но, конечно, с периодическими волнами тепла и холода и нормальными сугробами высотой до 30–40 см», — рассказал он.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 26 января

По информации синоптиков, в понедельник в Санкт-Петербурге температура воздуха ночью опустится до −15−17 градусов, днем — от −10 до −12, местами пройдет небольшой снег.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов также рассказал, что ночь на понедельник будет холодной, в центре города температура понизится до −15 градусов.

«Ночь в понедельник точно должна быть холоднее, даже в центре города можно рассчитывать на −15 градусов, но днем приходит зона с осадками, и пройдет небольшой снег, так что должно потеплеть немного. Основная тенденция будущей погоды — это продолжение зимы и сохранение морозов. На сегодняшний день антициклон побеждает, постоянно возрождаясь и затягивая снова холодные массы на территорию нашего региона. Еще и в начале февраля в нашем регионе стоит достаточно холодная погода, так что самая холодная ночь, день, да и сутки тоже еще где-то впереди», — написал эксперт в авторском Telegram-канале.

Читайте также:

Затяжные ливни и тепло до +8? Погода в Москве в начале марта: чего ждать

Снег с дождем и тепло до 0? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать

Крид, уход из Black Star, тайна возраста: как живет певица Клава Кока

прогноз погоды
новости
общество
Москва
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры, как «Искандер» не дал дронам ВСУ ударить по России
Стало известно, какие болезни лишат прав в 2026 году
В Россию может попасть смертельный вирус Нипах, от которого нет лекарств
Хет-трик Глушакова, дубль Каряки: как прошел матч легенд памяти Симоняна
Москва жестко высказалась о судьбе Мадуро и действиях США
Расчлененное тело 70-летнего пенсионера нашли в яме уличного туалета
Погода в Москве в понедельник, 26 января: ждать ли сильных осадков и тепла
В Мурманской области ввели режим ЧС из-за аварии на электросетях
Названо возможное требование к размещению войск из нейтральных стран в ДНР
А я пойму все по глазам: вычисляем лжеца по взгляду, мимике и жестам
Участника ювелирного ограбления на 7,5 млрд рублей случайно депортировали
Умер работавший с Высоцким гитарист
«Надо ждать, когда уйдет»: Песков оценил перспективы переговоров с Каллас
«Вряд ли ответите на вопрос»: Песков об интересе генсека НАТО к Гренландии
«Легенда»: Уиткофф оценил переводчика Путина
Песков сделал дерзкое заявление о беспомощности руководителей ЕС
В Кремле высказали отношение к «Золотому куполу» США
Молодая жена Петросяна показала фигуру в алом купальнике с голой спиной
«В этом парадокс»: политолог о перспективах встречи Путина и Зеленского
«Память о нем живет»: Володин отметил вклад Высоцкого в культуру
Дальше
Самое популярное
Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Беру грибы, курицу, сыр и готовое тесто. Через 30 минут у меня ароматный жюльен с воздушной «шапочкой»
Общество

Беру грибы, курицу, сыр и готовое тесто. Через 30 минут у меня ароматный жюльен с воздушной «шапочкой»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.