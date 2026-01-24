Снег с дождем и тепло до 0? Погода в Москве в начале февраля: что ждать

В начале февраля в Москве ожидаются частые осадки. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице в период с 1 по 10 февраля, ждать ли ливневого снегопада и тепла до 0 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале февраля

По данным метеорологических сервисов, с 1 по 10 февраля в Москве дневная температура воздуха будет колебаться в пределах от -3 до -6 градусов, а ночью столбик термометра будет опускаться до -12 градусов.

Наиболее холодным периодом этой декады станет первая неделя. Особенно морозной ожидается ночь на пятницу, 6 февраля, когда температура может достичь отметки в -12 градусов. В эти дни ветер будет умеренным, преимущественно юго-западным, со скоростью 3–5 м/с.

Главной особенностью погоды станут частые осадки. По прогнозам синоптиков, большая часть дней в месяце будет снежной. В первой декаде осадки возможны практически ежедневно, что приведет к постоянному обновлению и поддержанию снежного покрова в городе. Атмосферное давление будет стабильно высоким — в районе 740–750 миллиметров ртутного столба.

Таким образом, в начале февраля в российской столице ливневого снегопада и тепла до 0 градусов не ожидается.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Москве в начале марта

По данным метеоцентров, первый день месяца, воскресенье, 1 марта, встретит жителей Москвы пасмурной, но относительно мягкой погодой. Температура воздуха в течение дня будет около 0 градусов, а ночью составит -6 градусов. Влажность будет высокой, около 79%, а ветер юго-западный, умеренный.

В понедельник, 2 марта, будут похожие погодные условия: днем — около 0 градусов, ночью — от -6 до -4 градусов. Вторая половина первой недели, с 3 по 5 марта, не преподнесет сюрпризов. Все дни будут пасмурными, с дневной температурой стабильно на уровне 0 градусов и ночными заморозками в диапазоне от -3 до -5 градусов. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, периодически также возможен слабый снег.

Небольшое похолодание придет к пятнице, 6 марта, и субботе, 7 марта. Днем воздух все так же будет прогреваться до 0 градусов, а ночи станут чуть холоднее, до -7 градусов. Воскресенье, 8 марта, станет днем с самой низкой ночной температурой в этом отрезке, до -8 градусов, но днем столбик термометра покажет 0 градусов. Начало следующей рабочей недели, понедельник, 9 марта, и вторник, 10 марта, завершит период классической мартовской погодой. Будет пасмурно и около 0 градусов днем, а ночью подморозит до -5 градусов.

