Отказ в разводе с Джиганом, измены, смерть козы: как живет Оксана Самойлова

Блогер Оксана Самойлова не смогла развестись с рэпером Джиганом. Что сейчас происходит в ее карьере и личной жизни?

Чем известна Самойлова

Оксана Самойлова родилась 27 апреля 1988 года в Ухте. После окончания школы поступила в местный вуз на специальность «связи с общественностью», но на третьем курсе оставила учебу и переехала в Москву.

В столице Самойлова начала работать моделью, позднее создала бренд одежды, линии уходовой косметики и начала активно вести блог в социальных сетях, где продавала рекламу и различные курсы. В 2023 году Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам двух компаний блогера, организовав проверку ее деятельности. По данным Telegram-канала Mash, тогда долг Самойловой перед ФНС превысил 50 млн рублей, но был погашен.

Почему Самойлова разводится с Джиганом

Оксана Самойлова в 2012 году вышла замуж за рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн). На момент официальной регистрации отношений пара воспитывала дочь Ариэлу, родившуюся в 2011 году.

В 2014 году у супругов родилась дочь Лея, в 2017 году — дочь Мая, в 2020 году — сын Давид. Мальчик появился на свет в Майами. Рождение наследника сопровождалось скандалом: рэпер злоупотреблял запрещенными веществами и попал в реабилитационный центр в США. Тогда Самойлова в первый раз подала на развод, в том числе из-за измен. Однако на судебное заседание по бракоразводному процессу супруги не явились.

Оксана Самойлова и рэпер Джиган Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему, он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Я верила, потому что сама не способна на такие обманы, потому что добрая и наивная», — говорила она.

В октябре 2025 года Самойлова вновь подала на развод с Джиганом. Блогер заявила, что причиной такого решения стали не измены, а усталость от отношений. По ее словам, супруг не проявлял интереса к ее жизни и бизнесу.

«Нет, ничего такого не было. Я просто устала», — сказала она.

18 января должен был состояться развод Самойловой и Джигана, однако суд приостановил бракоразводный процесс в связи с требованием артиста признать брачный договор недействительным. По этому документу все совместно нажитое имущество переходит Самойловой. Представители рэпера утверждают, что договор был подписан, когда он находился на лечении в реабилитационном центре, и сейчас он намерен оспаривать его.

Чем сейчас занимается Самойлова

Оксана Самойлова продолжает вести блог в социальных сетях, работать над личными брендами, учится на нутрициолога, а также занимается строительством фермы.

«Хочу построить ферму своей мечты с миллионом развлечений для детей, с чистыми продуктами, которые ты вырастил сам, с коровами, курами, козочками, альпаками, енотами, кроликами, оленями в свободном выгуле, с горками, с крутыми трассами для багги, с рыбалкой, баней, бассейнами и в далеком будущем — с рестораном», — рассказала она.

Оксана Самойлова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Осенью прошлого года у Самойловой появилась коза по кличке Мими. Джиган подарил ее жене после участия в шоу «Большое переселение» на ТНТ. В декабре стало известно о смерти животного. По словам блогера, ему стало плохо из-за того, что оно съело слишком много свежей травы. Позднее в семье появилась новая коза, ей дали имя Мимми 2.0.

В январе Самойлова также рассказала, что приобрела двух лошадей.

Читайте также:

Влюбленность в Машкова, переезд, новые фильмы: как живет Ольга Ломоносова

Погода в Москве в среду, 21 января: ждать ли резкого потепления и ливней

Подтяжка лица, обет безбрачия, сын от дворника: как живет Вера Сотникова