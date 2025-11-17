Самойлова раскрыла истинную причину развода с Джиганом

Блогер Оксана Самойлова рассказала, что причиной развода с Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) стали не измены. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, блогер устала от отношений.

Нет, ничего такого не было. Я просто устала, — заявила Самойлова в ответ на вопрос о причинах развода.

В начале октября стало известно, что Самойлова подала заявление о расторжении брака с рэпером Джиганом. Документы в судебный орган были направлены 6 октября. Также сообщалось, что в последнее время блогер проводит время в обществе своей матери.

Ранее сообщалось, что Самойлова прибыла на заседание по делу о разводе с Джиганом с улыбкой на лице. Журналисты спросили знаменитость, какое у нее настроение и готова ли она простить супруга, если он «приедет с кольцом и букетом». Модель в ответ отшутилась и предложила обсудить это после суда.

Также блогер рассказала, что мировой судья в Москве предоставил звездной паре два месяца на возможное примирение в рамках бракоразводного процесса. Самойлова заявила, что на примирение она не пойдет.