Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Салат «Медвежья шубка» — многослойная праздничная закуска, не уступающая всеми любимой сельди под шубой. Делимся простым поэтапным рецептом угощения с копченой грудкой и грецкими орехами.

Ингредиенты

Копченая куриная грудка — 400 г

Морковь отваренная — 250 г

Луковица красная — 120 г

Зубчик чеснока — 2 шт.

Куриные яйца вкрутую — 4 шт.

Сыр (твердого или полутвердого сорта) — 150 г

Грецкие орехи без скорлупы — 50 г

Зеленый лук — пара перьев

Соль, перец — по вкусу

Майонез — по вкусу

Способ приготовления

Для удобства используйте разъемное кольцо (20–22 см в диаметре). Его нужно разместить прямо на блюде для подачи.

Обжарьте орехи на сухой сковороде (хватит 3–4 минут), затем измельчите ножом.

Грудку мелко нашинкуйте кубиками, соедините в отдельной емкости с измельченным чесноком и 2 ст. л. майонеза, хорошо перемешайте.

Переложите куриную смесь в блюдо для подачи, равномерно распределив по дну.

Луковицу нарубите мелкими кубиками, посыпьте курицу.

Вареные очищенные яйца мелко нашинкуйте ножом или измельчите на крупной терке. Посыпьте яичной стружкой салат.

Покройте яйца паутинкой из майонеза. Ложкой или лопаткой разровняйте соус, заполняя пустоты.

Следующим слоем выложите крупно натертую вареную морковь. Посыпьте солью и специями, покройте паутинкой майонеза, еще раз разровняйте соус.

Сыр мелко натрите, посыпьте им салат, украсьте ореховой крошкой.

Снимите кольцо, с помощью лопаточки смажьте майонезом стенки салата и украсьте их нарезанными перьями лука, прижимая зелень к «бокам» блюда.

Салат «Медвежья шубка» можно подавать к столу!

Время приготовления — 30 минут.

Калорийность — 293 ккал на 100 г.

