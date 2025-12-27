Детям вместо химозных конфет: новогодние орешки с мёдом и специями — не устоят и взрослые

Если хочется по-настоящему праздничного лакомства без лишней химии, эти новогодние орешки — идеальный вариант. Их готовят на рождественских ярмарках по всей Европе, а у нас всё чаще можно встретить зимой на улицах городов. Аромат такой, что мимо пройти невозможно: тёплые специи, мёд и хрустящие орехи — чистое новогоднее настроение.

Ингредиенты: миндаль — 200 г, арахис — 150 г, грецкие орехи — 150 г, сахар — 80 г, мёд — 2 ст. л., вода — 100 мл, корица молотая — 1 ч. л., цедра апельсина или лимона — 1 ч. л., щепотка соли.

В сковороду с толстым дном всыпьте сахар, добавьте мёд, воду, корицу, цедру и соль. Поставьте на средний огонь и дождитесь, пока смесь станет однородной. Всыпьте орехи, перемешайте и готовьте, постоянно помешивая, 13–15 минут. Сначала сироп будет жидким, затем начнёт густеть и обволакивать орехи, а в конце превратится в ароматную карамель. Как только орехи станут сухими и блестящими, снимайте с огня и выкладывайте на тарелку или пергамент. Дайте полностью остыть — именно тогда они станут максимально хрустящими.

