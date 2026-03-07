Эти шоколадные трюфели — лучший подарок любимым женщинам на 8 Марта. Всего 4 ингредиента, никакой выпечки, а вкус — как в кондитерской

Эти шоколадные трюфели — лучший подарок любимым женщинам на 8 Марта. Всего 4 ингредиента, никакой выпечки, а вкус — как в кондитерской

Эти трюфели я складываю в красивую коробочку или бумажный кулек, перевязываю ленточкой — и подарок готов. Выглядит не хуже, чем покупной, а внимания и тепла в нем в сто раз больше. Проверено: женщины от таких подарков тают.

Что понадобится для трюфелей

Беру 170 г горького шоколада (не менее 70%), 2 столовые ложки миндального масла (можно заменить на любое ореховое или сливочное), 2 столовые ложки вареной сгущенки и половину столовой ложки какао-порошка для обвалки.

Как я их готовлю

120 г шоколада ломаю на кусочки и растапливаю на водяной бане до жидкого состояния. Снимаю с огня, добавляю вареную сгущенку и миндальное масло. Тщательно перемешиваю до однородности. Полученную массу охлаждаю до комнатной температуры, затем убираю в холодильник на 20-30 минут, чтобы она загустела и стала пластичной. Из охлажденной массы руками скатываю небольшие шарики (примерно 12-15 штук). Выкладываю их на поднос, застеленный пергаментом, и отправляю в морозилку на 30 минут. Оставшиеся 50 г шоколада растапливаю на водяной бане. Какао-порошок насыпаю в плоскую тарелку. Достаю шарики из морозилки. Каждый шарик быстро обмакиваю в растопленный шоколад (можно вилкой или шпажкой), затем обваливаю в какао, пока шоколад не застыл. Выкладываю на пергамент до полного застывания. Храню в холодильнике в закрытом контейнере.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.