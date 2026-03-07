Зимняя Олимпиада — 2026
Ем и не могу остановиться: некалорийный десерт «Молочный ломтик», всего 140 калорий

Фото: D-NEWS.ru
Иногда попадаются такие десерты, которые хочется готовить снова и снова. Этот «Молочный ломтик» как раз из таких — нежный шоколадный корж, воздушный сливочный крем и всего около 140 ккал на порцию. Получается легкий, мягкий и очень вкусный десерт, который напоминает знакомое лакомство из детства, только в более полезной версии.

Секрет в том, что вместо жирных ингредиентов используется йогурт и рикотта, поэтому десерт остается кремовым и насыщенным, но при этом не слишком калорийным.

Ингредиенты

Для коржа: яйца 2 шт., молоко (обычное или растительное) 50 мл, натуральный или греческий йогурт 100 г, рисовая мука 80 г, какао-порошок 5–7 г, подсластитель по вкусу.

Для крема: рикотта 200 г, натуральный йогурт или мягкий творог 200 г, желатин 7 г, горячая вода 30 мл, подсластитель по вкусу.

Приготовление

Сначала подготавливают желатин — его заливают горячей водой и тщательно размешивают до полного растворения, затем оставляют немного остыть. Для коржа в миске соединяют яйца, молоко, йогурт, муку, какао и подсластитель. Массу хорошо перемешивают до однородной консистенции. Тесто выливают на противень, застеленный пергаментом, и аккуратно распределяют в виде прямоугольника. Выпекают около 18–20 минут при 180 °C, после чего корж полностью остужают. Для крема смешивают рикотту, мягкий творог или йогурт, подсластитель и растворенный желатин. Массу перемешивают до кремовой текстуры и ставят в холодильник на несколько минут, чтобы она немного загустела. Остывший корж разрезают на две части. Одну половину щедро покрывают кремом, сверху накрывают второй частью коржа. Десерт отправляют в холодильник примерно на 1–2 часа, чтобы крем полностью застыл. Затем его нарезают аккуратными прямоугольниками.

Ранее мы делились рецептом торта-лентяя «Сникерс». С ним даже духовку включать не потребуется. Делаем быстренько и наслаждаемся.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
