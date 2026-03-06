Зимняя Олимпиада — 2026
Постные пирожки с яблоками: сладко и не грешно

Постные пирожки с яблоками: сладко и не грешно
Представьте постные пирожки, которые так и тают во рту. Без молочки и жира, но с ярким вкусом — этот рецепт покорит всех. Идеально для постных дней или диеты.

Смешайте 500 г муки, 300 мл воды, 1 ч. л. соды, 2 ст. л. сахара, соль. Добавьте гашеную уксусом соду (щепотку) для пышности. Замесите тесто вилкой — оно получится нежное, как облако. Дайте отдохнуть 10 минут.

Начинка: 4 яблока нарежьте кубиками, смешайте с корицей и 1 ст. л. сахара. Сформируйте пирожки, уложите на пергамент. Выпекайте при 180 градусах 20 минут до румяности. Получаются румяные постные пирожки — сладкие и с аппетитной корочкой!

Экспериментируйте с начинками, и постные пирожки станут хитом вашего меню. Делитесь рецептом с друзьями. Вкусно и полезно!

Ранее мы поделились рецептом постного пирога с яблоками.

