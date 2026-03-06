Эти яблочные облака — настоящая магия для сладкоежек на ПП. 2 ингредиента, никакого сахара, а вкус — как у нежнейшего суфле

Эти яблочные облака — настоящая магия для сладкоежек на ПП. 2 ингредиента, никакого сахара, а вкус — как у нежнейшего суфле

Я беру готовое яблочное пюре без сахара или делаю сам: просто запекаю яблоки и пробиваю блендером. Главное, чтобы оно было однородным, без кусочков. Тогда облака получаются гладкими, шелковистыми. Если пюре слишком жидкое, можно чуть уварить.

Что понадобится для яблочных облаков

Беру 700 г яблочного пюре (без сахара, можно домашнее или магазинное) и 17 г желатина (лучше листового или порошкового высокого качества). Для украшения — свежие ягоды, мята, кокосовая стружка по желанию.

Как я их готовлю

Желатин заливаю небольшим количеством холодной кипяченой воды (примерно 50–70 мл) и оставляю набухать по инструкции (обычно 10–15 минут). Яблочное пюре переливаю в кастрюльку и подогреваю на медленном огне до теплого состояния, не кипячу. Добавляю набухший желатин в теплое пюре и тщательно размешиваю до полного его растворения. Смесь слегка остужаю, чтобы она была теплой, но не горячей. Переливаю в глубокую миску и взбиваю миксером на высокой скорости 7–10 минут, пока масса не увеличится в объеме и не станет пышной, воздушной, как облако. Выкладываю массу ложкой на противень, застеленный пергаментом (или в силиконовые формочки), формируя небольшие «облачка». Убираю в холодильник на 2–3 часа до полного застывания. Готовые облачка украшаю ягодами и мятой по желанию.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.