Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 10:00

Этот хлеб готовлю, когда лень идти в магазин: засекаю 7 минут — духовку включать не надо

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру кефир, яйца и муку — и готовлю домашний хлеб прямо в микроволновке за 7 минут. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или когда лень идти в магазин. Получается обалденная вкуснятина: мягкий, плотный хлеб с ароматной травяной корочкой и хрустящими семечками, который идеально подходит и к утреннему кофе, и к бутербродам с любимыми добавками.

Для приготовления вам понадобится: кефир — 5 ст. л., яйца — 2 шт., мука — 30 г, пшеничные отруби — 10 г, разрыхлитель — 4 г, соль — ⅓ ч. л., прованские травы — ½ ч. л., семечки по вкусу. В миске смешайте кефир, яйца и соль, слегка взбейте вилкой. Добавьте муку, отруби, разрыхлитель, травы и семечки, перемешайте до однородности. Вылейте массу в подходящую форму, разровняйте, посыпьте сверху семечками и отправьте в микроволновку на 7 минут при стандартной мощности. Готовому хлебу дайте пару минут остыть, нарежьте и подавайте.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Долго искал способ разнообразить утренний кофе. Нашел: апельсиновый раф с цедрой и взбитыми сливками
Общество
Долго искал способ разнообразить утренний кофе. Нашел: апельсиновый раф с цедрой и взбитыми сливками
Сад будет как лесная лужайка — 3 неприхотливых многолетника: выживут в тени и зацветут без проблем
Общество
Сад будет как лесная лужайка — 3 неприхотливых многолетника: выживут в тени и зацветут без проблем
Никаких астильб и хост: три тенелюбивых цветка, которые удивят красотой и станут изюминкой участка
Общество
Никаких астильб и хост: три тенелюбивых цветка, которые удивят красотой и станут изюминкой участка
Случайно открыл для себя чечевичный хлеб — теперь не покупаю обычный. Без муки, без дрожжей. То, что надо для ПП
Общество
Случайно открыл для себя чечевичный хлеб — теперь не покупаю обычный. Без муки, без дрожжей. То, что надо для ПП
В России введут правила по сроку годности хлеба
Общество
В России введут правила по сроку годности хлеба
рецепты
хлеб
кулинария
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роскомнадзор назвал исчерпывающими разъяснения ФАС по рекламе в Telegram.
Стала известна реальная обстановка в Ормузском проливе
Спасенная из зоны СВО кошка Глуша дебютировала в театре
Нейропсихолог обозначила самый сложный период в браке
В Москве открыли книгу Соболезнований по погибшему лидеру Ирана
Песков пошутил о пятой статье НАТО после слов Зеленского
«Держатся мужественно»: Развожаев раскрыл детали атаки на Севастополь
«Около 10 млн»: врач раскрыл, от чего зависит стоимость лечения рака
Стало известно, какие птицы первыми вернутся в Москву после зимовки
Селфи на троне Павла I обошлось россиянину в 847 тыс. рублей
Почему не работает Telegram сегодня, 6 марта: замедление, полная блокировка
«Никакого решения президента»: Ермак обзавелся охраной после увольнения
Журнал Time намекнул на внешнеполитическую активность США
Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили на 17 лет за шпионаж в пользу Украины
Стало известно, скольким россиянам удалось покинуть Ближний Восток
Врач назвал последствия передозировки витаминами
Украинских чиновников призвали взять ответственность в мирных переговорах
Дмитриев пообещал ЕС «цунами энергетического шока»
В Кремле дали жесткий сценарий для Украины
В Кремле оценили состояние Украины на фоне российского наступления
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.