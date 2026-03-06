Этот хлеб готовлю, когда лень идти в магазин: засекаю 7 минут — духовку включать не надо

Беру кефир, яйца и муку — и готовлю домашний хлеб прямо в микроволновке за 7 минут. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или когда лень идти в магазин. Получается обалденная вкуснятина: мягкий, плотный хлеб с ароматной травяной корочкой и хрустящими семечками, который идеально подходит и к утреннему кофе, и к бутербродам с любимыми добавками.

Для приготовления вам понадобится: кефир — 5 ст. л., яйца — 2 шт., мука — 30 г, пшеничные отруби — 10 г, разрыхлитель — 4 г, соль — ⅓ ч. л., прованские травы — ½ ч. л., семечки по вкусу. В миске смешайте кефир, яйца и соль, слегка взбейте вилкой. Добавьте муку, отруби, разрыхлитель, травы и семечки, перемешайте до однородности. Вылейте массу в подходящую форму, разровняйте, посыпьте сверху семечками и отправьте в микроволновку на 7 минут при стандартной мощности. Готовому хлебу дайте пару минут остыть, нарежьте и подавайте.

