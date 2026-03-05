Случайно открыл для себя чечевичный хлеб — теперь не покупаю обычный. Без муки, без дрожжей. То, что надо для ПП

Красная чечевица — идеальная основа для безмучного хлеба. Она богата белком, клетчаткой и не имеет ярко выраженного вкуса, так что можно добавить любые специи — и хлеб будет звучать по-новому. Замачиваю ее на ночь, чтобы утром блендер справился без проблем. Вода сливается, остается только чистая чечевичная масса.

Что понадобится для хлеба

Беру 300 г красной чечевицы, 100 г натурального йогурта, 2 яйца, 2 столовые ложки псиллиума (шелуха семян подорожника), 1 чайную ложку соли и любые специи по вкусу — отлично подойдут зира, кориандр, паприка или сушеный чеснок.

Как я его готовлю

Чечевицу промываю, заливаю холодной водой и оставляю на ночь (минимум на 6-8 часов). Утром воду полностью сливаю. Чечевицу перекладываю в блендер, добавляю йогурт, яйца, соль и специи. Измельчаю до состояния гладкой, однородной массы. Переливаю в миску, добавляю псиллиум и быстро перемешиваю ложкой. Тесто начнет густеть прямо на глазах — это нормально. Даю постоять 5-10 минут, чтобы псиллиум полностью набух. Форму для выпечки застилаю пергаментом или смазываю маслом. Влажными руками перекладываю тесто в форму и разравниваю. Можно сформировать небольшие булочки. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут до румяной корочки. Готовность проверяю деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Даю хлебу полностью остыть на решетке, затем нарезаю.

