Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 13:12

Случайно открыл для себя чечевичный хлеб — теперь не покупаю обычный. Без муки, без дрожжей. То, что надо для ПП

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Красная чечевица — идеальная основа для безмучного хлеба. Она богата белком, клетчаткой и не имеет ярко выраженного вкуса, так что можно добавить любые специи — и хлеб будет звучать по-новому. Замачиваю ее на ночь, чтобы утром блендер справился без проблем. Вода сливается, остается только чистая чечевичная масса.

Что понадобится для хлеба

Беру 300 г красной чечевицы, 100 г натурального йогурта, 2 яйца, 2 столовые ложки псиллиума (шелуха семян подорожника), 1 чайную ложку соли и любые специи по вкусу — отлично подойдут зира, кориандр, паприка или сушеный чеснок.

Как я его готовлю

Чечевицу промываю, заливаю холодной водой и оставляю на ночь (минимум на 6-8 часов). Утром воду полностью сливаю. Чечевицу перекладываю в блендер, добавляю йогурт, яйца, соль и специи. Измельчаю до состояния гладкой, однородной массы. Переливаю в миску, добавляю псиллиум и быстро перемешиваю ложкой. Тесто начнет густеть прямо на глазах — это нормально. Даю постоять 5-10 минут, чтобы псиллиум полностью набух. Форму для выпечки застилаю пергаментом или смазываю маслом. Влажными руками перекладываю тесто в форму и разравниваю. Можно сформировать небольшие булочки. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут до румяной корочки. Готовность проверяю деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Даю хлебу полностью остыть на решетке, затем нарезаю.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
Читайте также
Скорлупа слетает сама: как сварить яйца, чтобы чистились без единого разрыва
Общество
Скорлупа слетает сама: как сварить яйца, чтобы чистились без единого разрыва
Зебра, ананас и шоколад — это помидоры: 5 самых необычных сортов для веселой и вкусной грядки. Удивляют и вкусом, и внешним видом
Общество
Зебра, ананас и шоколад — это помидоры: 5 самых необычных сортов для веселой и вкусной грядки. Удивляют и вкусом, и внешним видом
Легкий рецепт мяса по-французски: курица, картошка, сыр — объединяем и запекаем
Общество
Легкий рецепт мяса по-французски: курица, картошка, сыр — объединяем и запекаем
Всего три ингредиента и 15 минут: салат «Юля», который покорит гостей
Общество
Всего три ингредиента и 15 минут: салат «Юля», который покорит гостей
Нежнее ватрушки и проще шарлотки: пирог «Кокосовое облако» на кефире за 40 минут
Общество
Нежнее ватрушки и проще шарлотки: пирог «Кокосовое облако» на кефире за 40 минут
еда
рецепты
хлеб
чечевица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вражеские дроны атаковали приграничное село
Одна проблема поставила под угрозу переговоры по Украине
Психиатр предупредил о росте случаев алкогольного психоза
«Ситуация изменилась!»: во Франции забили тревогу после слов Путина о газе
Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
В Свердловской области стартовал детский этап Кубка России по шахматам
Ветеринар назвала обязательные процедуры для питомцев весной
Раскрыто число россиян, вывезенных из стран Персидского залива
«Это что за фетиш»: командир раздевает кадетов из-за царапины на двери
В России ввели новые ограничения на авиабилеты на Ближний Восток
Тысячи россиян «застряли» на популярных курортах из-за эскалации в Иране
Дипломат объяснил, на что обречена тактика США против Ирана
Стало известно, что может грозить США во время военной операции в Иране
Бывший мэр Красноярска попросил о досудебном соглашении со следствием
Раскрыто, сколько денег потеряют туроператоры из-за ситуации с Ираном
Саперы обезвредили найденную на московской парковке бомбу
Румына наказали за шпионаж в пользу Украины
Политолог оценил успехи Трампа касательно ситуации в Иране
Набиуллина раскрыла, когда введут ограничение на банковские карты
Нефтяной кризис толкнул ЕС к неожиданному решению по «Дружбе»
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.