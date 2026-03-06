Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке цветов к 8 Марта

Предзаказ цветов к 8 Марта поможет избежать переплаты, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, в период высокого спроса цены на такие подарки вырастают примерно на 15%, однако после праздника они вернутся к обычным значениям.

В период высокого спроса на срезанные цветы, в частности к 8 Марта, цены на них растут где-то на 15%. После праздника стоимость станет прежней. Рост цен — не внезапное явление, а результат многих факторов высокого спроса, сезонности и логистики. Сейчас примерно 70–80% товаров приходится на импортные цветы. Топ поставщики: Кения, Эквадор, Колумбия и Таиланд. Также объемы поставок наращивает Китай. Как сэкономить на таком подарке? Делайте предзаказ заранее — это позволит зафиксировать цену до пика подорожания, — пояснил Щербаченко.

Он добавил, что в предпраздничные дни в сутки в Россию поставляется до 400 тонн цветов. По словам Щербаченко, на их цену влияют курсы валют и издержки магазинов. Однако доцент не исключил, что резкого изменения стоимости на данный товар в этом году ожидать не стоит.

Эксперты ожидают, что резкого скачка цен к 8 Марта не произойдет, так как рост был плавным в течение года. Какие факторы влияют на рост их стоимости? Это импорт и курс валют. Часть цветов закупается за границей, и колебания курса рубля напрямую отражаются на закупочных ценах. Ограниченные объемы. Когда спрос резко превышает предложение, стоимость растет автоматически. Издержки магазинов. В праздничные дни увеличиваются расходы на логистику, хранение, персонал и доставку, что отражается в итоговом чеке, — резюмировал Щербаченко.

Ранее сообщалось, что перед Международным женским днем классический букет из 15 тюльпанов в среднем обойдется россиянам почти в 4 тыс. рублей. Самые доступные цены — в Уральском федеральном округе — 3,9 тыс. рублей, самые высокие на Дальнем Востоке — 5,4 тыс. рублей, что на 14% выше, чем годом ранее.