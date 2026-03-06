Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 12:28

Ромашина раскрыла секрет многолетнего доминирования российских синхронисток

Ромашина назвала работу тренеров и спортсменом залогом успеха синхронистов

Светлана Ромашина Светлана Ромашина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Секрет успеха российских синхронисток на международной арене передается из поколения в поколение, заявила NEWS.ru главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина. По ее мнению, это связано с успешной совместной работой тренеров и спортсменов.

Наша главная составляющая успеха — это и есть секрет, который мы никогда никому не расскажем. Он передается из поколения в поколение, как от тренеров, так и спортсменов. Самое главное — кадры, которые есть у нас в стране, специалисты, которые работают с детьми, начиная с детско-юношеских школ, потом переходят в юношеские, молодежные команды и дорастают до взрослой команды. Нужно держаться за наши кадры, помогать им, — сказала Ромашина.

Ранее Ромашина рассказала, что в настоящее время есть все предпосылки, чтобы российские синхронисты как можно скорее снова начали выступать под национальной символикой. Она напомнила, что под флагом и гимном РФ уже выступают юниоры.

Ромашина возглавляет сборную России с января 2026 года. На этом посту она сменила многолетнего наставника Татьяну Покровскую. Ромашина является семикратной олимпийской чемпионкой, 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной — Европы.

