Ромашина раскрыла секрет многолетнего доминирования российских синхронисток

Секрет успеха российских синхронисток на международной арене передается из поколения в поколение, заявила NEWS.ru главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина. По ее мнению, это связано с успешной совместной работой тренеров и спортсменов.

Наша главная составляющая успеха — это и есть секрет, который мы никогда никому не расскажем. Он передается из поколения в поколение, как от тренеров, так и спортсменов. Самое главное — кадры, которые есть у нас в стране, специалисты, которые работают с детьми, начиная с детско-юношеских школ, потом переходят в юношеские, молодежные команды и дорастают до взрослой команды. Нужно держаться за наши кадры, помогать им, — сказала Ромашина.

Ранее Ромашина рассказала, что в настоящее время есть все предпосылки, чтобы российские синхронисты как можно скорее снова начали выступать под национальной символикой. Она напомнила, что под флагом и гимном РФ уже выступают юниоры.

Ромашина возглавляет сборную России с января 2026 года. На этом посту она сменила многолетнего наставника Татьяну Покровскую. Ромашина является семикратной олимпийской чемпионкой, 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной — Европы.