13 января 2026 в 17:46

Назначен новый главный тренер сборной России по синхронному плаванию

Светлана Ромашина стала главным тренером сборной России по синхронному плаванию

Светлана Ромашина Светлана Ромашина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Светлана Ромашина заняла пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию, сообщили в Федерации водных видов спорта страны. Соответствующее решение приняло Министерство спорта РФ.

Желаем нашим именитым синхронисткам успехов в работе над сохранением победных традиций отечественного синхронного плавания!говорится в заявлении.

В ноябре выяснилось, что Татьяна Покровская, которая возглавляла национальную команду с 1998 года, оставила свою должность. Также она называла своей преемницей Ромашину, являющуюся семикратной олимпийской чемпионкой. Последняя известна как самая титулованная синхронистка в мире.

Ромашина является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной — Европы. После окончания спортивной карьеры она возглавляла школу синхронного плавания в Москве.

Ранее испанского специалиста Хуана Карлоса Карседо назначили на пост главного тренера московского «Спартака». На сайте футбольного клуба говорится, что контракт с 52-летним тренером, который уже работал в ФК ассистентом в 2012 году, рассчитан до лета 2028-го.

Минспорт
тренеры
сборные
плавание
