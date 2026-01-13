Назначен новый главный тренер сборной России по синхронному плаванию

Светлана Ромашина заняла пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию, сообщили в Федерации водных видов спорта страны. Соответствующее решение приняло Министерство спорта РФ.

Желаем нашим именитым синхронисткам успехов в работе над сохранением победных традиций отечественного синхронного плавания! — говорится в заявлении.

В ноябре выяснилось, что Татьяна Покровская, которая возглавляла национальную команду с 1998 года, оставила свою должность. Также она называла своей преемницей Ромашину, являющуюся семикратной олимпийской чемпионкой. Последняя известна как самая титулованная синхронистка в мире.

Ромашина является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной — Европы. После окончания спортивной карьеры она возглавляла школу синхронного плавания в Москве.

