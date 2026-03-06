Гинеколог предупредила, чем грозит постоянное использование прокладок

Постоянное использование ежедневных прокладок может привести к молочнице, контактному дерматиту и раздражению кожи, заявила LIFE.ru гинеколог Ольга Уланкина. Особенную опасность представляют средства с ароматизаторами, красителями и синтетическими покрытиями.

Основная проблема заключается в том, что прокладка создает «эффект парника». Даже если она тонкая, между бельем и кожей формируется теплая и влажная среда. Это может нарушить естественный баланс микрофлоры влагалища, поскольку в норме слизистая оболочка должна дышать, а выделения — свободно испаряться или впитываться натуральной тканью белья, — предупредила Уланкина.

Она посоветовала использовать ежедневные прокладки только в особых случаях и менять их каждые три-четыре часа. Важно, чтобы изделия при этом были без отдушек. Ночью же, по мнению врача, нужно и вовсе обходиться без них — кожа в это время должна дышать и восстанавливаться.

Ранее гинеколог Татьяна Зеберг заявила, что хронический стресс и повышенная тревожность могут усиливать восприятие боли во время месячных. Врач посоветовала женщинам в этот период учитывать не только свое физическое состояние, но и ментальное.