Украинскому блогеру дали в России 6,5 лет Московский суд заочно приговорил украинского блогера Приходько к колонии

Во 2-м Западном окружном военном суде Москвы вынесен заочный приговор в отношении 41-летнего украинца Назара Приходько, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале. Блогера признали виновным в публичных призывах к терроризму в интернете.

Приходько приговорен к шести годам шести месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Кроме того, суд запретил ему на четыре года заниматься деятельностью, связанной с публикацией контента, администрированием сайтов и управлением каналами через электронные и информационно-телекоммуникационные сети, включая интернет. В настоящее время Приходько разыскивается на международном уровне.

