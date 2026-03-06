Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 12:52

Украинскому блогеру дали в России 6,5 лет

Московский суд заочно приговорил украинского блогера Приходько к колонии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Во 2-м Западном окружном военном суде Москвы вынесен заочный приговор в отношении 41-летнего украинца Назара Приходько, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале. Блогера признали виновным в публичных призывах к терроризму в интернете.

Приходько приговорен к шести годам шести месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Кроме того, суд запретил ему на четыре года заниматься деятельностью, связанной с публикацией контента, администрированием сайтов и управлением каналами через электронные и информационно-телекоммуникационные сети, включая интернет. В настоящее время Приходько разыскивается на международном уровне.

Ранее сотрудники ФСБ и ФСИН пресекли деятельность осужденного, склонявшего сокамерников к государственной измене в одном из исправительных учреждений Краснодарского края. Он агитировал сокамерников заключать контракт с Минобороны России для участия в СВО с последующим переходом на сторону противника.

