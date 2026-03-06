В Москве наказали украинского блогера за призывы к террору В Москве заочно приговорили украинского блогера Приходько к 6,5 годам колонии

Московский суд заочно приговорил украинского блогера Назара Приходько к шести с половиной годам колонии, сообщили в столичной прокуратуре. По данным ведомства, 41-летнего гражданина Украины признали виновным в публичных призывах к террористической деятельности в интернете.

За публичные призывы к осуществлению террористической деятельности заочно осужден Назар Приходько, — говорится в сообщении.

В надзорном органе отметили, что блогер был осужден по второй части статьи 205.2 УК РФ о призывах к терроризму в интернете. Наказание Приходько после задержания будет отбывать в колонии общего режима. Кроме того, на четыре года ему запретили администрировать сайты и каналы, а также размещать информацию в сети.

