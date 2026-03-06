Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 10:16

В Абинском районе Кубани отменили занятия в детсадах и школах

Занятия в детсадах и школах отменили в Абинском районе Кубани после атаки ВСУ

Занятия в детсадах и школах отменили в Абинском районе Кубани после атаки ВСУ, сообщил глава муниципального образования Илья Биушкин в своем Telegram-канале. По его словам, в городе сохраняется угроза атаки БПЛА. Он призвал жителей воздержаться от лишних перемещений по району и оставаться в безопасных местах.

Во всех школах, детских садах и учреждениях культуры Абинска занятия и мероприятия отменяются, — написал Биушкин.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали подстанцию в Абинском районе. В результате пострадали два человека. По предварительной информации, площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Кроме того, два многоквартирных дома повреждены при атаке ВСУ на Абинск.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что девять человек пострадали при атаке ВСУ. По его словам, дрон ударил по пятиэтажному дому. Он отметил, что сбитый БПЛА, упавший рядом с жилым домом, был начинен взрывчаткой и поражающими металлическими шариками. Развожаев добавил, что здание сильно повреждено в результате удара.

Россия
Краснодарский край
атаки
школы
