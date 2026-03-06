Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 10:40

Ветеринар раскрыл, как вовремя распознать депрессию у собак и кошек

Ветврач Гламаздин: избегание контакта может указывать на депрессию у питомцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Избегание контакта может быть признаком депрессии у собак и кошек, заявил «Газете.Ru» ветеринар Игорь Гламаздин. Он отметил, что у первых в таком состоянии зачастую снижается активность, а у вторых возможно проявление агрессии.

Если ваш энергичный пес вдруг стал апатичным, отказывается от прогулок и еды, это повод насторожиться. Обратите внимание на качество сна и появление стереотипных действий, например бесцельное хождение кругами и навязчивое вылизывание, — предупредил Гламаздин.

Он добавил, что у кошек сложнее распознать депрессию, ведь они мастера маскировки. Помимо агрессии и избегания контакта, на это может указывать отказ от груминга и нарушение туалетных привычек.

Среди главных факторов риска этого расстройства у питомцев врач выделил дефицит общения, скуку и отсутствие интеллектуальной нагрузки. Спусковыми крючками, по его словам, могут стать переезд, потеря компаньона — хозяина или животного, а также хроническое одиночество.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина заявила, что кошка может икать из-за неудобного расположения миски. По ее словам, этот симптом в некоторых случаях сигнализирует о скрытых проблемах питомца со здоровьем, поэтому при регулярной икоте животное следует показать специалисту.

