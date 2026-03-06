Не менее 20 человек стали жертвами атаки на станцию скорой помощи в Иране

Не менее 20 человек стали жертвами атаки на станцию скорой помощи в Иране 20 человек погибли при атаке на станцию скорой помощи и детскую площадку в Иране

Не менее 20 человек погибли при атаке США и Израиля на станцию скорой помощи и детскую площадку в Иране, сообщило агентство Fars. Это произошло в пригороде Шираза на юге республики.

Ранее сообщалось, что удар по школе на юге Ирана, в результате которого погибли десятки детей, по всей видимости, был частью атаки США на соседнюю военно-морскую базу. Журналисты уточнили, что раньше здание было частью военного объекта, но в 2016 году его отделили ограждением.

До этого в иранском городе Бушир после американо-израильских ракетных ударов сдетонировал большой склад боеприпасов. После этого, как пишут журналисты, над городом встала черная стена дыма и пыли высотой в сотню метров.

5 марта в постпредстве Ирана при ООН заявили, что американская подводная лодка атаковала и потопила иранский фрегат IRIS Dena, в результате чего погибли более 100 человек. Там подчеркнули, что удар был нанесен без предупреждения, что является грубым нарушением международного права и принципов свободы судоходства.