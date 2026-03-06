«Держатся мужественно»: Развожаев раскрыл детали атаки на Севастополь Развожаев посетил разрушенную в результате атаки БПЛА пятиэтажку в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев посетил пятиэтажный дом на улице Ефремова, который принял на себя основной удар при ночной атаке украинских беспилотников. Он опубликовал в своем Telegram-канале кадры с места происшествия, подчеркнув, что погибших в результате удара нет.

Самое главное — все живы. Девять человек в городе получили ранения осколками стекла, всем оказана необходимая медицинская помощь еще ночью. Два человека остаются в стационаре, у них осколочные ранения средней тяжести; остальные уже дома. Зашел в квартиры, пообщался с людьми. Севастопольцы держатся мужественно, — написал он.

По словам Развожаева, сбитый беспилотник был начинен поражающими элементами — металлическими шариками и взрывчаткой. Губернатор назвал произошедшее «чистым терроризмом и агрессией против мирных людей» и связал атаку с приближающейся датой 12-летия возвращения Севастополя в Россию.

Всего в результате атаки повреждения получили 10 многоквартирных домов и три автомобиля. Из-за повреждения кабеля несколько объектов остались без электричества — аварийные бригады обещают восстановить подачу энергии в течение дня.

На месте работают экстренные службы. Муниципальные комиссии оценивают ущерб, чтобы затем компенсировать его за счет города.

Ранее Развожаев сообщил, что пятиэтажный дом получил сильные повреждения при атаке ВСУ на Севастополь. По его словам, БПЛА сбили, он рухнул рядом с постройкой.