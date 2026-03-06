Обычные пончики больше не делаю. Запекаю на сметане за 30 минут — вкуснее и полезнее классики

Беру муку, сметану и яйцо — и готовлю нежные запечённые пончики прямо в духовке без фритюра и лишнего масла. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для быстрого завтрака, уютного чаепития или детского праздника. Его необычность в том, что сметана делает тесто мягким и чуть влажным, а выпекание вместо жарки сохраняет пончики воздушными и менее калорийными. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые пончики с нежной, пористой серединкой, которые буквально тают во рту. А если обмакнуть их в растопленное масло и посыпать сахаром с корицей, они превращаются в настоящий кулинарный шедевр. Готовятся быстро, а съедаются ещё быстрее.

Для приготовления вам понадобится: 250 г муки, 120 г сметаны (15–20%), 100 г сахара, 70 мл молока, 60 г растопленного сливочного масла, 1,5 ч. л. разрыхлителя, 0,25 ч. л. соды, 0,25 ч. л. соли, 1 яйцо, 1 ч. л. ванильного экстракта. Для украшения: 30–40 г сливочного масла, 3–4 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы. Смешайте сухие ингредиенты. В другой миске взбейте яйцо со сметаной, маслом и ванилью. Соедините смеси. Выложите тесто в смазанные формы и выпекайте при 175 °C 15–18 минут. Готовые пончики обмакните в масло и обваляйте в сахаре с корицей.

