Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 10:30

Кинула картофельное пюре в горячее масло — получила ароматное чудо. Хоть к супу, хоть на завтрак со сметаной

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Беру обычное картофельное пюре и ложку муки — превращаю их в золотистое чудо в кипящем масле. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальный способ дать вторую жизнь вчерашнему гарниру и создать восхитительный десерт или закуску за считанные минуты.

Получается потрясающая вкуснятина: хрустящая, аппетитная корочка снаружи и нежная, воздушная, тающая картофельная серединка внутри. Для приготовления вам понадобится: 400 г готового картофельного пюре, 1 яйцо, 2-3 ст. л. муки, соль по вкусу, растительное масло для фритюра и сахарная пудра для подачи. В охлажденное пюре добавьте яйцо, муку и щепотку соли. Тщательно вымесите однородное тесто. В глубокой кастрюле или сотейнике разогрейте масло (около 150-170°C). Чайной ложкой, смоченной в воде, аккуратно формируйте шарики из теста и опускайте их в кипящее масло. Обжаривайте пончики до равномерного золотистого цвета со всех сторон. Готовые пончики выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла, и сразу же щедро посыпьте сахарной пудрой. Подавайте теплыми.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Как не принести домой размороженное мясо вместо свежего: простые признаки, которые выручат при покупке
Общество
Как не принести домой размороженное мясо вместо свежего: простые признаки, которые выручат при покупке
Заливаю яйца кефиром и в духовку. Пеку «Наскребушки» — нежное ароматное чудо к чаю
Общество
Заливаю яйца кефиром и в духовку. Пеку «Наскребушки» — нежное ароматное чудо к чаю
Нежно и просто: картофельная запеканка с мясом — быстрый и вкусный ужин!
Семья и жизнь
Нежно и просто: картофельная запеканка с мясом — быстрый и вкусный ужин!
Вздуваются как шарики при жарке: творожные пончики с начинкой — мягкие внутри, румяные снаружи
Общество
Вздуваются как шарики при жарке: творожные пончики с начинкой — мягкие внутри, румяные снаружи
Быстрее, чем в духовке: идеальная шарлотка в аэрогриле
Семья и жизнь
Быстрее, чем в духовке: идеальная шарлотка в аэрогриле
рецепты
картофель
пончики
выпечка
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд вынес решение по делу уфимского школьника с пневматическим автоматом
Опекунша лишала детей-инвалидов еды, тепла и туалета
Суд Бурятии конфисковал иномарку у местного жителя за нетрезвое вождение
Россиянам назвали условия повторной сдачи биометрии
Трехкратный призер Олимпиад Макморрис был госпитализирован в Италии
В России оценили попытку Латвии и Эстонии «присоседиться» к переговорам
«Зачем она потащилась за Галкиным?»: отъезд Пугачевой связали с абьюзом
В Госдуме ответили, почему США не подписывают договор о ядерном сдерживании
Девушка расправилась с возлюбленным после блокировки в соцсетях
После публикации файлов Эпштейна полетели первые головы
Уитэкер высказался о накачке Киева оружием на фоне мирных переговоров
Кто из россиян выступит за другие страны на Олимпиаде-2026: фото
«Хороший вариант»: агент отреагировал на переход Панарина в новый клуб НХЛ
«Пообещали, что буду моделью»: россиянку спасли из рабства в Мьянме
В МИД раскрыли, чему будут посвящены переговоры Лаврова и председателя ОБСЕ
Пострадавшему в школе Красноярска ребенку потребуется пересадка кожи
Страшные кадры мощного взрыва в ХМАО опубликовали в Сети
Двое россиян пострадали из-за мощного взрыва в ХМАО
Стало известно, сколько торговых центров рискуют закрыться в ближайшие годы
Россиянину назначили 320 часов работ за многомиллионный долг по ЖКХ
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.