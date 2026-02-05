Кинула картофельное пюре в горячее масло — получила ароматное чудо. Хоть к супу, хоть на завтрак со сметаной

Беру обычное картофельное пюре и ложку муки — превращаю их в золотистое чудо в кипящем масле. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальный способ дать вторую жизнь вчерашнему гарниру и создать восхитительный десерт или закуску за считанные минуты.

Получается потрясающая вкуснятина: хрустящая, аппетитная корочка снаружи и нежная, воздушная, тающая картофельная серединка внутри. Для приготовления вам понадобится: 400 г готового картофельного пюре, 1 яйцо, 2-3 ст. л. муки, соль по вкусу, растительное масло для фритюра и сахарная пудра для подачи. В охлажденное пюре добавьте яйцо, муку и щепотку соли. Тщательно вымесите однородное тесто. В глубокой кастрюле или сотейнике разогрейте масло (около 150-170°C). Чайной ложкой, смоченной в воде, аккуратно формируйте шарики из теста и опускайте их в кипящее масло. Обжаривайте пончики до равномерного золотистого цвета со всех сторон. Готовые пончики выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла, и сразу же щедро посыпьте сахарной пудрой. Подавайте теплыми.

