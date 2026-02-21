Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 16:01

Быстрые пончики на молоке: пушистые облачка в сахарной пудре. Тесто без хлопот, результат — восторг всей семьи

Фото: D-NEWS.ru
Вы думаете, что дрожжевое тесто — это долго? Этот рецепт переубедит вас. Быстрая активация дрожжей и жарка во фритюре сокращают процесс до минимума, позволяя получить горячие пончики быстрее, чем пицца доедет из ресторана.

Для теста слегка подогреваю 250 мл молока, чтобы оно было теплым, но не горячим. Растворяю в нем 2 ст. л. сахара и 10 г свежих дрожжей (или 1 ч. л. сухих). Оставляю на 10 минут в теплом месте, пока не появится пенная шапка. В глубокую миску просеиваю 450–500 г пшеничной муки, добавляю щепотку соли. Делаю в муке углубление, вливаю туда опару (дрожжи с молоком), добавляю 2 яичных желтка и 50 г мягкого сливочного масла. Замешиваю мягкое, немного липнущее к рукам тесто. Миску с тестом накрываю полотенцем и ставлю в теплое место на 30–40 минут, чтобы оно увеличилось примерно в два раза. Подошедшее тесто слегка обминаю на припыленной мукой столешнице, раскатываю в пласт толщиной около 1,5 см. Стаканом или специальной формой вырезаю кружки, а маленькой рюмочкой — отверстия в центре. Оставшиеся обрезки снова собираю и раскатываю. Даю заготовкам пончиков расстояться на присыпанном мукой противне еще 15 минут. В это время в глубокой кастрюле или фритюрнице разогреваю большое количество растительного масла до 160–170 °C. Аккуратно по несколько штук опускаю пончики в горячее масло и жарю с двух сторон до равномерного золотисто-коричневого цвета, примерно по 1–2 минуты с каждой стороны. Выкладываю готовые пончики на бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло. Пока они еще теплые, обильно обваливаю их в сахарной пудре или обычном сахаре. Подаю сразу.

Проверено редакцией
