Кладу это в лунку — и огурцы прут как бешеные. Собираю хрустящие крепкие зеленцы тачками

Кладу это в лунку — и огурцы прут как бешеные. Собираю хрустящие крепкие зеленцы тачками

Правильная заправка посадочной лунки — это половина успеха в выращивании огурцов. Оптимальный размер ямки — 10 на 10 сантиметров, чтобы корневой ком рассады разместился свободно. Расстояние между кустами зависит от сорта: для крупных ветвистых растений оставляйте не менее 50 сантиметров, для компактных можно высаживать по 2 куста на ту же площадь. В теплице 3 на 6 метров не сажайте больше 12–15 растений, чтобы избежать загущения и болезней.

Перед посадкой каждую лунку нужно обязательно заправить удобрениями, тщательно перемешав их с почвой, и пролить водой. Для разных типов почвы подходят разные составы. Если у вас глинистая земля, внесите 2 столовые ложки просеянной древесной золы и 15 граммов нитроаммофоски.

Для песчаной почвы добавьте 3 столовые ложки золы, 15 граммов нитроаммофоски и 150 граммов перегноя. На черноземе достаточно смеси из 1 столовой ложки золы и по 15 граммов сульфата калия и суперфосфата — перегной здесь лишний.

Универсальная народная подкормка — свежая крапива. Мелко порубите ее, залейте горячей водой на 15 минут, затем немного разомните. Полученную кашицу кладите в лунку по 1 столовой ложке.

Сверху добавьте горсть земли и подходящие минеральные добавки, все тщательно перемешайте. После этого высаживайте рассаду, заглубляя саженец до первых настоящих листочков. Такой уход обеспечит мощный старт и рекордный урожай хрустящих зеленцов.

