14 марта 2026 в 14:30

Кладу это в лунку — и огурцы прут как бешеные. Собираю хрустящие крепкие зеленцы тачками

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Правильная заправка посадочной лунки — это половина успеха в выращивании огурцов. Оптимальный размер ямки — 10 на 10 сантиметров, чтобы корневой ком рассады разместился свободно. Расстояние между кустами зависит от сорта: для крупных ветвистых растений оставляйте не менее 50 сантиметров, для компактных можно высаживать по 2 куста на ту же площадь. В теплице 3 на 6 метров не сажайте больше 12–15 растений, чтобы избежать загущения и болезней.

Перед посадкой каждую лунку нужно обязательно заправить удобрениями, тщательно перемешав их с почвой, и пролить водой. Для разных типов почвы подходят разные составы. Если у вас глинистая земля, внесите 2 столовые ложки просеянной древесной золы и 15 граммов нитроаммофоски.

Для песчаной почвы добавьте 3 столовые ложки золы, 15 граммов нитроаммофоски и 150 граммов перегноя. На черноземе достаточно смеси из 1 столовой ложки золы и по 15 граммов сульфата калия и суперфосфата — перегной здесь лишний.

Универсальная народная подкормка — свежая крапива. Мелко порубите ее, залейте горячей водой на 15 минут, затем немного разомните. Полученную кашицу кладите в лунку по 1 столовой ложке.

Сверху добавьте горсть земли и подходящие минеральные добавки, все тщательно перемешайте. После этого высаживайте рассаду, заглубляя саженец до первых настоящих листочков. Такой уход обеспечит мощный старт и рекордный урожай хрустящих зеленцов.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Копеечное средство из аптеки: подкормка для огурцов, которая действительно работает, — эффективный стимулятор роста
Редис без горечи и полива: сажаю в строго определенное время и собираю сочные корнеплоды ведрами
Никаких подкормок и поливов: этот цветок сам вырастет и украсит сад облаком из бело-розовых шариков
рецепты
огурцы
огороды
дачи
садоводы
Мария Левицкая
Похитившие у бойцов СВО деньги полицейские получили обвинение
Российские «Герани» поразили места запуска БПЛА в районе Перемоги
США резко снизили плату за отказ от гражданства
Масштабный сбой зафиксирован в Telegram
Свыше 40 тыс. гражданских объектов повреждены в Иране с начала войны
Пентагон раскрыл число пораженных объектов на острове Харк
Два московских аэропорта перестали принимать и выпускать самолеты
Макрон внезапно пригласил двух врагов в Париж
Бывший глава Украины обратился к Орбану в неожиданном письме
Раненого дельфина без левого глаза заметили в Краснодарском крае
Индийские суда получили пропуск через стратегически важный морской коридор
США возобновят добычу нефти на своем шельфе
Погода в Москве в воскресенье, 15 марта: ждать ли рекордного тепла и ливней
Налет на Москву, муки белгородцев: как ВСУ атакуют Россию 14 марта
Убийц антибиотиков нашли в озере с питьевой водой для миллионов людей
Шедший в Россию греческий танкер стал жертвой неизвестных сил
«В наших руках»: в Иране назвали два ключевых условия для прекращения войны
Военные учения британских солдат назвали игрой в страйкбол
В Совфеде оценили идею Мерца запретить въезд в ЕС участникам СВО
В Израиле подсчитали число атакованных штабов «Хезболлы»
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
