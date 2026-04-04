04 апреля 2026 в 16:03

Урожая не будет: это смородина не любит — 3 ошибки весной, из-за которых все идет не так

Фото: D-NEWS.ru
Черная и красная смородина считаются неприхотливыми, но весенний уход решает все. Если в этот период допустить ошибки, кусты быстро теряют силу, а урожай заметно снижается. Есть три самых частых промаха, которые лучше сразу исключить.

Первая ошибка — нехватка влаги. Весной смородина остро реагирует на сухую почву. При недостатке воды кусты развиваются слабо, а черная смородина может даже сбрасывать завязь. При этом страдает не только текущий урожай, но и будущий. Если нет дождей, важно поливать кусты перед цветением, во время него и в период налива ягод. Чтобы влага дольше сохранялась, почву вокруг лучше замульчировать перегноем или компостом.

Вторая ошибка — поздняя обрезка. Смородина рано просыпается, и обрезку нужно проводить до распускания почек. Если затянуть и начать резать позже, куст начинает «плакать» — из срезов активно выделяется сок, растение слабеет и хуже растет. Если сроки упущены, лучше перенести процедуру на лето или осень.

Третья ошибка — бедная почва. Смородина много лет растет на одном месте и ежегодно забирает из земли питательные вещества. Чтобы куст давал сильные побеги и хороший урожай, весной ему обязательно нужна подкормка. Органика и минеральные удобрения помогают растению активно развиваться и формировать больше ягод.

Если избегать этих трех ошибок, кусты будут крепкими, а урожай — стабильным и обильным.

Проверено редакцией
смородина
сад
полив
садоводы
дачи
Ольга Шмырева
