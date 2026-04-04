Посадила в тени — получила каскад белоснежных бусин, которые светятся даже в сумерках. Чудо-многолетник для сада

Аквилегия «вайт барлоу» — это многолетник, который превращает самые неприметные уголки сада в сказочные поляны. Ее махровые цветки, похожие на маленькие снежные шары, собраны в изящные кисти и словно парят над ажурной листвой. Даже в пасмурный день они излучают мягкое сияние, а к вечеру становятся настоящими звездами в тени деревьев.

Этот сорт аквилегии ценится не только за красоту, но и за удивительную теневыносливость. Там, где другие цветы отказываются расти, «вайт барлоу» чувствует себя великолепно. Она прекрасно разрастается под кронами деревьев, у северных стен построек и в полутенистых миксбордерах. Цветение начинается в конце мая и длится до середины июля, а если вовремя удалять увядшие соцветия, можно продлить его еще на несколько недель.

Уход за аквилегией минимален. Она не требует частых поливов, зимует без укрытия и не болеет. Растение размножается самосевом, поэтому однажды посадив его в саду, вы будете любоваться цветением долгие годы. Кустики достигают высоты 50–60 сантиметров, сохраняя компактную форму. Белоснежные цветки прекрасно сочетаются с хостами, папоротниками и декоративными злаками, создавая эффектные композиции.

Посадите аквилегию «вайт барлоу» в тенистом уголке — и она подарит вам каскад нежности, который будет радовать глаз долгие годы.

