04 апреля 2026 в 12:47

Назван претендент на звание старейшего наземного животного на планете

Черепаху Эсмеральду могут признать старейшим животным в мире

Черепаха Эсмеральда Фото: Александр Ковалев/РИА Новости
Черепаху Эсмеральду с Сейшельских островов могут признать старейшим наземным животным на планете, передает РИА Новости. В материале говорится, что возраст животного, обитающего на острове Берд, составляет от 170 до 200 лет.

Журналисты напомнили, что сейчас ходят слухи о смерти нынешнего рекордсмена — 193-летней черепахи Джонатана, чью гибель в свою очередь опроверг губернатор острова Святой Елены. В отличие от Джонатана, чей возраст подтверждается фотоснимком 1882 года, у Эсмеральды нет документальных свидетельств долголетия.

Накануне сообщалось, что горбатый кит, застрявший на мелководье в Балтийском море, смог вернуться в среду обитания после нескольких дней спасательной операции. Животному удалось покинуть зону мелководья и выйти в более глубокие воды через специально созданный канал, однако через несколько дней оно снова оказалось в той же западне.

Тем временем у белых медведей Кая и Герды из Новосибирского зоопарка появился новый детеныш. Он появился на свет еще в декабре прошлого года, и медведица два месяца не отходила от новорожденного.

