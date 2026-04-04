Назван претендент на звание старейшего наземного животного на планете Черепаху Эсмеральду могут признать старейшим животным в мире

Черепаху Эсмеральду с Сейшельских островов могут признать старейшим наземным животным на планете, передает РИА Новости. В материале говорится, что возраст животного, обитающего на острове Берд, составляет от 170 до 200 лет.

Журналисты напомнили, что сейчас ходят слухи о смерти нынешнего рекордсмена — 193-летней черепахи Джонатана, чью гибель в свою очередь опроверг губернатор острова Святой Елены. В отличие от Джонатана, чей возраст подтверждается фотоснимком 1882 года, у Эсмеральды нет документальных свидетельств долголетия.

