Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 мая 2026 года

Какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 мая 2026 года

23 мая — 143-й день 2026 года. Славяне отмечали Симонов день и собирали лекарственные травы. А еще сегодня чествуют черепах и трудятся, несмотря на жару. Рассказываем, чем еще примечательна дата 23 мая 2026 года: какие праздники приходятся на этот день, какие обычаи и приметы с ним связаны, кто стал именинником.

Всемирный день черепахи — праздник 23 мая

С 2000 года 23 мая отмечают Всемирный день черепахи. С древности это животное играло большую роль во многих культурах. Народы Африки представляли, что земля выглядит как большая черепаха. Китайцы считали ее священным существом, символом долголетия. А еще черепаха нарисована на гербе Сейшельских Островов.

Эти животные становились героями книг Льюиса Кэрролла и Терри Пратчетта. Американские художники Кевин Истмен и Питер Лэрд придумали историю «Черепашки-ниндзя» об отважных мастерах боевых искусств. А в СССР сняли мультфильм «Как Львенок и Черепаха пели песню» на основе сказок писателя Сергея Козлова.

Всемирный день черепахи нужен не только для того, чтобы напомнить о значении этого животного в мировой культуре. Сегодня многие виды черепах находятся под угрозой исчезновения. К их вымиранию приводит неконтролируемый вылов, загрязнение окружающей среды, сокращение территории обитания. Американское общество спасения черепах предлагает в праздник 23 мая одеться в зеленую одежду, сходить на лекции по экологии, а еще — завести черепашку.

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 мая 2026 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Другие праздники 23 мая 2026 года

Мы перечислили еще не все праздники 23 мая. В 2026 году исполняется 102 года с открытия первого чемпионата мира по греко-римской борьбе. Его провели в Вене. Событие популяризировало этот вид спорта. Тогда, в 1904 году, борьба попала в программу III летних Олимпийских игр в Париже. Все медали на том соревновании забрали американцы, но в будущем конкуренцию им составили советские спортсмены. А с 2013 года 23 мая стало профессиональным праздником для всех, кто занимается борьбой.

Какие праздники отмечают 23 мая в других странах? Вот что справляют в этот день в разных частях света:

День труда на Ямайке;

День работников Министерства экологии и природных ресурсов в Азербайджане;

День молодежи в Таджикистане.

Симонов день — праздник 23 мая в России

По народным поверьям, 23 мая в России отмечают Симонов день. В эту дату вспоминают апостола Симона Кананита (его еще называют Симон Зилот), одного из учеников Иисуса Христа. Оба его прозвища переводятся с греческого и арамейского языков как «ревнитель», что означает «благочестивый человек». Апостол проповедовал в Египте, Абхазии, Иудее, Армении. По легендам, он мученически погиб в Персии или Иерусалиме.

Крестьяне на Руси верили, что 23 мая Симон Кананит наделяет травы особой силой. В этот день они отправлялись в поля и леса, чтобы сорвать лекарственные растения. По поверьям, перед сбором нужно было помыться, переодеться в чистую одежду. А еще травы нельзя было собирать голыми руками, иначе они потеряют свои чудодейственные свойства. Следовало использовать для этого серп или ткань.

Наши предки верили, что в Симонов день можно найти клад. Поэтому они отправлялись искать сокровища в полях и лесах. Считалось, что клад в этот праздник мог достаться только хорошему человеку.

Праздники и памятные даты 23 мая 2026 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приметы на 23 мая: что можно и нельзя делать

Славяне верили, что 23 мая — праздник славянского божества, которым считалась мать сыра земля. Чтобы не прогневать ее, нужно поклониться земле и бережно относиться к ней. В этот день нельзя было пахать землю — только сеять. А еще можно пройти обряд: походить по земле босиком, чтобы набраться энергии от могущественного божества.

По народным поверьям, в праздник 23 мая нельзя:

прятать деньги — их украдут или обнаружат;

сильно тратиться — отвернется удача, можно попасть в долги;

устраивать дома беспорядок — в жизни начнется хаос;

оставлять кошелек пустым — он останется таким надолго;

пересаживать цветы — они завянут или погибнут.

С Симоновым днем связано большое число погодных примет. Вот некоторые из них:

дождь в этот праздник сулит дождливое лето;

если вечером на небе появились густые облака, то завтрашний день будет ясным;

если рано утром запели птицы, днем будут осадки;

если на березах лопнули сережки, то пора сеять хлеб.

23 мая 2026 года — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интересные факты о 23 мая

Вспомним, какие исторические события пришлись на 23 мая. Вот что случилось в этот день в разные времена:

1666 — лишен духовного сана протопоп Аввакум, начался церковный раскол;

1873 — в Москве состоялась премьера оперы Николая Римского-Корсакова «Снегурочка»;

1877 — Румыния провозгласила свою независимость от Османской империи;

1949 — образована Федеративная Республика Германия;

1980 — вышла картина Стэнли Кубрика «Сияние».

Это еще не все праздники 23 мая. В этот день появились на свет режиссер Григорий Чухрай, шахматист Анатолий Карпов, артистка Лариса Гузеева и другие знаменитости.

Именины 23 мая

Заглянем в святцы. 23 мая 2026 года отмечают день ангела:

Таисия;

Семен;

Анисим;

Сидор;

Василий.

Мы выяснили, какие праздники выпадают на 23 мая 2026 года. На этот день приходится много интересных и необычных событий. Можно провести его на прогулке, на спортивных занятиях или в домашних хлопотах — зависит от ваших увлечений.

Ранее мы рассказали, что обязательно надо сделать в саду в конце мая.