В византийском городе Солуни, который сегодня носит имя Салоники, в семье военачальника Льва и его жены Марии росли семеро сыновей. Старшего звали Мефодий, младшего — Константин. Именно этим двоим суждено было перевернуть духовную жизнь целой группы народов, населявших тогда Восточную Европу.

Изначально их судьбы складывались по-разному. Мефодий, обладавший твердым характером и склонностью к руководству, выбрал военную стезю. Он хорошо зарекомендовал себя на государевой службе и примерно десять лет управлял одной из славянских областей, подвластных Византии. Однако миpская карьера не приносила ему настоящего удовлетворения. В конце концов он оставил все должности и удалился на гору Олимп, расположенную в Малой Азии, где стал монахом.

Младший брат Константин еще в детстве проявил удивительные способности к наукам. Он получил первоклассное образование в Константинополе, где его учителем был сам патриарх Фотий — одна из самых ярких фигур своего времени. Юноша в совершенстве овладел разными науками и несколькими языками, за что получил прозвище Философ. Некоторое время он работал хранителем патриаршей библиотеки при соборе Святой Софии, а затем преподавал философию. Но, как и брата, его манила к себе тишина. Константин покинул столицу и присоединился к Мефодию на Олимпе.

Их уединенную жизнь нарушило важное событие. В начале 860-х годов в Константинополь прибыли послы от моравского князя Ростислава. Славянские земли тогда находились в сфере влияния немецких епископов, которые вели проповедь на чужом для народа латинском языке. Князь просил прислать таких учителей, которые смогли бы просвещать его подданных на их родной славянской речи.

24 мая — Кирилл и Мефодий: создатели славянской азбуки и День письменности

Это непростое поручение доверили братьям из Солуни. Константин с детства знал славянский язык и свободно на нем говорил. Однако он отдавал себе отчет, что одной устной проповеди мало. Чтобы вера прочно укоренилась в народе, нужны священные тексты на понятном для всех языке. И он принял решение огромной исторической важности — создать славянскую письменность.

Глаголица и кириллица: как создавалась первая славянская письменность

Приступив к работе после долгого поста и горячей молитвы, Константин разработал алфавит, который точно передавал звуковую систему славянской речи. Большинство ученых сходятся на том, что первой азбукой была глаголица — письмо из сорока букв, многие из которых имели затейливые петлеобразные и круговые очертания. Пользуясь этим алфавитом, братья перевели на славянский язык главные богослужебные книги: избранные отрывки из Евангелия, Апостольские послания, Псалтирь и другие тексты. Первой фразой, написанной на новом языке, стали слова из Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».

Позже появилась и вторая азбука — кириллица. Согласно распространенному мнению, ее автором был не сам Кирилл, а его ученик Климент Охридский — уже после кончины учителя. Кириллица оказалась проще и удобнее для повседневного использования: она удачно соединяла буквы, взятые из греческого алфавита, с новыми знаками, изобретенными для передачи специфических славянских звуков. Именно эта азбука, названная в честь просветителя, легла в основу современного русского и многих других славянских алфавитов.

Летописные своды и другие, размноженные не печатным станком, а усердием безвестных монахов, памятники письменности сохранились в Вологодской области

Примерно 4,5 года трудились братья в Моравии и Паннонии, неся слово Божие славянам на их родном языке. Однако их деятельность вызвала яростное сопротивление со стороны латинских епископов. Те, кто осмеливался служить не на «трех священных языках» (греческом, латинском и еврейском), а на «варварском» славянском, объявлялись еретиками. Несмотря на постоянные козни и нападки, святые братья не отступали от своего дела.

В 869 году, вскоре после прибытия в Рим, тяжело заболев, младший из братьев — Константин, принявший перед смертью схиму с именем Кирилл — скончался. Ему было всего 42 года. Старший брат Мефодий был рукоположен в сан архиепископа Моравии и Паннонии и продолжал свою миссию еще около 15 лет, пережив изгнание, клевету и долгое тюремное заключение. Он отошел к Господу в 885 году.

Почему 24 мая — День славянской письменности и культуры в России

Память великих просветителей почиталась на славянских землях с древнейших времен. В Болгарии и на Руси их чествовали как святых уже в XI веке. Однако официальное государственное празднование в нашей стране началось значительно позже. В 1863 году, когда отмечалось тысячелетие создания славянской письменности, Святейший Синод постановил ежегодно чтить память святых Кирилла и Мефодия 11 мая по старому стилю, что соответствует 24 мая по новому.

В советские годы эта традиция была прервана и забыта на долгие десятилетия. Только в 1985 году, когда славянский мир отмечал 1100-летие со дня кончины Мефодия, 24 мая впервые за долгое время было провозглашено Днем славянской письменности и культуры. Инициатива нашла живой отклик в обществе, и торжества стали ежегодными, проходя в разных городах страны. Наконец, 30 января 1991 года Президиум Верховного Совета РСФСР придал празднику государственный статус.

Литургия в честь Кирилла и Мефодия, 1990 год

Традиции праздника: концерты, фестивали, просветительские акции

Сегодня День славянской письменности и культуры — единственный в России государственно-церковный праздник, который совместно отмечают светские и религиозные организации. 24 мая во всех храмах Русской православной церкви проходят торжественные богослужения, а в городах и селах организуют разнообразные просветительские и культурные мероприятия.

Повсеместно проводятся фестивали, научные конференции, книжные ярмарки и выставки. На праздничных площадках можно увидеть реконструкции древнерусского письма и даже сражения на мечах. В школах проходят открытые уроки, где ребята знакомятся с историей родного языка и с тем вкладом, который внесли в нее солунские братья. Традиционно организуются Кирилло-Мефодиевские чтения — научные собрания, посвященные проблемам славянской культуры. Русская православная церковь в этот день вручает Патриаршую премию имени святых братьев выдающимся современным писателям, продолжающим традиции русской литературы. Торжества проходят в Смоленске, Владимире, Ярославле, Рязани, Новосибирске и многих других городах, и везде главный акцент делается на том, что общая письменность — это духовный стержень, который веками объединяет народы, говорящие на славянских языках.

О чем молятся святым Кириллу и Мефодию

Равноапостольные Кирилл и Мефодий считаются небесными покровителями учителей и учеников, а также всех, кто занимается просвещением и изучением языков. К ним обращаются с молитвой об успехах в учебе, даровании разумения и мудрости. Их также просят о помощи в укреплении веры, даровании сил для проповеди и наставления других на путь истины. Для славянских народов святые братья имеют особое значение, являясь их духовными заступниками. В 1980 году папа Иоанн Павел II провозгласил их небесными покровителями Европы.

24 мая мы вспоминаем не только создателей славянской азбуки. Мы славим их как равноапостольных, то есть равных по своей проповеднической заслуге самим ученикам Христа, как великих угодников Божиих, которые коренным образом изменили сознание и культуру славянских народов. Их подвиг во многом предопределил тот путь, которым пошла отечественная культура, вдохнув в нее душу и наполнив словом, ставшим основой для всего последующего развития России.

Праздник славянской письменности — это напоминание о той неразрывной связи, которая существует между культурой, верой и словом.

