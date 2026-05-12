Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 мая 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 мая 2026 года

До конца года остается 233 дня. По всему миру поздравляют матерей и медсестер. Любители ежей рассылают друзьям и близким поздравительные открытки. Все это — традиции 12 мая. Какой праздник приходится на этот день? И чем интересна эта дата в контексте истории? Рассказываем в нашем материале.

Какие праздники отмечают сегодня в России и в мире?

12 мая в России отмечается один из дней воинской славы России, который установлен в честь освобождения Крыма в 1944 году: советские войска провели Крымскую операцию, разгромив фашистских захватчиков. Ежегодно в этот день проходят выставки, проводятся реконструкции сражения и возложение цветов к мемориалам.

Международные праздники 12 мая 2026 года

Во всем мире 12 мая отмечают Международный день медицинской сестры. Его начали справлять в 60-х годах XX века, закрепленную дату он получил в 1970-х годах. Праздник неспроста отмечают именно 12 мая. По решению Международного совета медсестер он приурочен к годовщине со дня рождения Флоренс Найтингейл — общественной деятельницы, заложившей основы современного сестринского дела. Каждый год День медицинской сестры проходит под новым лозунгом. В 2026 году темой праздника стала «экономическая сила сестринского дела».

Один из праздников 12 мая зачастую включают в топ самых нелепых и милых праздников в мире. На эту дату приходится День ежиного сопения. Найти его истоки сегодня уже невозможно. Впрочем, это не мешает русскоговорящему сообществу (в США и Европе праздник не распространен) рассылать забавные открытки, фото и видео с ежами. А еще этот неофициальный, но веселый праздник — повод рассказать детям об особенностях жизни и поведения ежей — гостей многих дачных участков.

12 мая — День медицинской сестры Фото: Shutterstock/FOTODOM

Церковные и религиозные праздники 12 мая

Православные верующие 12 мая вспоминают о:

девяти мучениках Кизических. Христиане им молятся об исцелении от лихорадки и головных болей, в храмах освящают медные крестики с их символами, а верующие ставят свечи у икон с ликами святых;

преподобном Нектарии Оптинском. Старец прославился пророчествами. В Оптиной пустыни открывается выставка с его письмами, а паломники набирают воду из источника на месте его кельи;

преподобном Амфилохии Почаевском. В Почаевской лавре проводят крестный ход с иконой святого, верующие рассказывают об историях исцеления от болезней глаз через молитвы ему;

святителе Василии Острожском. В Сербии 12 мая читают акафист святому, в черногорских школах проводят уроки, на которых рассказывают о его житии.

Интересные факты о 12 мая

Мы выяснили, какой праздник выпадает на 12 мая. Теперь пришло время обратиться к истории. На середину мая пришлись следующие интересные события:

996 — в Древней Руси впервые освящен каменный храм, им стал храм Успения Пресвятой Богородицы (он же — Десятинная церковь) в Киеве;

1731 — налажено судоходство на Ладожском канале, соединившем Неву и Волхов;

1935 — в США организован первый в мире клуб анонимных алкоголиков;

1945 — в Новосибирске открыт Государственный академический театр оперы и балета;

1975 — состоялась премьера фильма «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука;

2010 — начал действовать первый в интернете домен, названный на кириллице, — российский домен .рф;

2022 — получен снимок сверхмассивной черной дыры Стрелец А*.

12 мая появились на свет поэт-песенник Андрей Вознесенский; основатель рок-группы «Ария» Владимир Холстинин; гимнастка и общественный деятель Алина Кабаева; певица Виктория Дайнеко и другие знаменитости.

Кадр из фильма «Они сражались за Родину» Фото: Russian Look/Global Look Press

Именины 12 мая

И напоследок вновь поговорим о праздниках 12 мая 2026 года. Согласно церковному календарю, именинниками стали:

Арсений;

Василий;

Артем;

Иван;

Федот (Феодот);

Артем.

Ранее мы рассказывали, чем удобрять лук и чеснок после посадки.