В зоопарке Новосибирска объяснили баннер к 9 мая с орангутаном

08 мая 2026 в 14:03

В Новосибирском зоопарке назвали орангутана на баннере к 9 мая символом силы

Новосибирский зоопарк Новосибирский зоопарк Фото: Александр Кряжев /РИА Новости
Появление гутана на праздничном баннере зоопарка Новосибирска к 9 мая обусловлено тем, что животное олицетворяет красоту, силу и здоровье, заявила NEWS.ru заместитель директора по науке Новосибирского зоопарка Ольга Шило. По ее словам, плакат также содержит символы Победы и является поздравлением жителей города от учреждения.

А что вас смущает? Что не так в этом плакате? Вы видели баннер? Там символы Победы тоже есть. Зоопарк поздравляет жителей города. Наше учреждение — это животные. гутан не очеловечен. Он ни с кем не сравнивается. гутан — символ красоты, силы и здоровья. Животные тоже благодарны и говорят спасибо. Мы очень трепетно относимся [к празднованию 9 Мая]. В Великую Отечественную войну зоопарки выстояли. Наше учреждение принимало эвакуированных животных, — высказалась Шило.

Ранее зоопарк Новосибирска разместил на праздничном баннере ко Дню Победы изображение гутана по кличке Бату. Жители города возмутились таким выбором и стали активно критиковать руководство учреждения в социальных сетях.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
