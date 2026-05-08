День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 13:52

Новосибирцы пришли в ярость из-за баннера с обезьяной ко Дню Победы

Mash: зоопарк Новосибирска разместил баннер ко Дню Победы с фото орангутана

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Зоопарк Новосибирска разместил на праздничном баннере ко Дню Победы изображение орангутана по кличке Бату, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, жители города возмутились таким выбором и стали активно критиковать руководство зоосада в социальных сетях.

По словам горожан, Бату однажды чуть было не стал официальным талисманом Новосибирска. Мэрия рассчитывала, что сибиряки отдадут голоса за снежного барса Саяна, однако орангутан победил в голосовании с огромным отрывом. Чиновники тогда заблокировали его «политическую карьеру».

Ранее сообщалось, что в Москве ко Дню Победы установили свыше 3,5 тыс. тематических декоративных элементов. На центральных улицах разместили баннеры, на Манежной площади — ансамбль из государственных флагов, а Красную площадь украсили огромные панно. На Арбате работает выставка «Маршалы Великой Победы», посвященная 130-летию со дня рождения Георгия Жукова и Константина Рокоссовского.

Тем временем Волгоград временно переименовали в Сталинград на время празднования Дня Победы. Дорожные знаки с названием «Сталинград» установили на въездах в город, их снимут 10 мая.

Регионы
Новосибирск
Россия
День Победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Женеве
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.