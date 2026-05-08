Новосибирцы пришли в ярость из-за баннера с обезьяной ко Дню Победы Mash: зоопарк Новосибирска разместил баннер ко Дню Победы с фото орангутана

Зоопарк Новосибирска разместил на праздничном баннере ко Дню Победы изображение орангутана по кличке Бату, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, жители города возмутились таким выбором и стали активно критиковать руководство зоосада в социальных сетях.

По словам горожан, Бату однажды чуть было не стал официальным талисманом Новосибирска. Мэрия рассчитывала, что сибиряки отдадут голоса за снежного барса Саяна, однако орангутан победил в голосовании с огромным отрывом. Чиновники тогда заблокировали его «политическую карьеру».

Ранее сообщалось, что в Москве ко Дню Победы установили свыше 3,5 тыс. тематических декоративных элементов. На центральных улицах разместили баннеры, на Манежной площади — ансамбль из государственных флагов, а Красную площадь украсили огромные панно. На Арбате работает выставка «Маршалы Великой Победы», посвященная 130-летию со дня рождения Георгия Жукова и Константина Рокоссовского.

Тем временем Волгоград временно переименовали в Сталинград на время празднования Дня Победы. Дорожные знаки с названием «Сталинград» установили на въездах в город, их снимут 10 мая.