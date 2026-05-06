Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы

Оформление к празднованию Дня Победы на Манежной площади в Москве

Москва готовится отметить 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Столицу традиционно украсили к празднику. В городе установили свыше 3,5 тыс. тематических декоративных элементов.

На центральных улицах разместили баннеры, на Манежной площади — ансамбль из государственных флагов, а Красную площадь украсили огромные панно. На Арбате работает выставка «Маршалы Великой Победы», посвященная 130-летию со дня рождения Георгия Жукова и Константина Рокоссовского.

По МЦД-4 и в дальних пригородах Киевского и Горьковского направлений курсирует тематический электропоезд. Он украшен изображениями георгиевских лент, гвоздик и серебряных журавлей.

NEWS.ru собрал самые яркие кадры преобразившейся столицы.