Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада в Москве в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне

Самолеты окрасили небо в цвета российского триколора во время репетиции воздушной части парада к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, соответствующие кадры появились в Сети. Над столицей пролетела пилотажная группа из шести штурмовиков Су-25.

Торжественное шествие традиционно пройдет на Красной площади 9 мая. Репетиция основной части парада состоялась 4 мая, генеральная репетиция запланирована на 7 мая. Мероприятие в этом году пройдет без колонны военной техники. При этом воздушную часть отменять не стали, но ее проведение зависит от погоды.

Ранее сообщалось, что в 2026 году парад Победы на Красной площади начнется в 10:00 и продлится до 12:00 мск. Парадные расчеты пройдут от Манежной площади до храма Василия Блаженного. Также во время трансляции зрители увидят работу бойцов в зоне специальной военной операции.

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев допустил, что отказ премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить парад Победы в Москве может быть связан с давлением со стороны Евросоюза. В то же время, по словам политолога, Фицо не могут запретить встретиться с президентом России Владимиром Путиным и возложить цветы к мемориалу погибшим воинам.