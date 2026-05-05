Политолог ответил, почему Фицо мог отказаться посещать парад Победы

Отказ премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить парад Победы в Москве может быть связан с давлением со стороны Евросоюза, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его мнению, отсутствие политика на мероприятии в честь 9 Мая не вызовет никаких проблем.

Я не вижу какой-то сильной проблемы, [что Фицо не посетит парад в Москве]. Пару лет назад, когда Чехия решила испортить свои отношения с Россией, один военный атташе при их посольстве получил приказ из Праги не приходить на парад Победы. Он рассудил следующим образом: «Ладно, мне дали команду не посещать, но мне никто не запрещал провести мероприятие на Поклонной горе». И он собрал ветеранов Великой Отечественной войны, которые воевали за освобождение Чехословакии. Он все равно показал свое уважение. Мне эта ситуация напоминает то, что происходит со словацким премьером. Наверное, тут тоже прозвучал запрет или надавили страны ЕС, — прокомментировал Перенджиев.

В то же время, по словам политолога, Фицо не могут запретить встретиться с президентом России Владимиром Путиным и возложить цветы к мемориалу погибшим воинам. Он подчеркнул, что также не исключена возможность встречи словацкого премьера с ветеранами. На этом фоне Перенджиев отметил, что не стоит ожидать ухудшения отношений между Словакией и Россией.

Ранее Фицо заявил, что считает своим моральным долгом посетить Москву в День Победы. По словам премьера, он также планирует короткую встречу с Путиным. Однако в военном параде Фицо не будет принимать участия.