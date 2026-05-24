Пашинян назвал срок, когда в Армении будет введен безвизовый режим с ЕС Пашинян: безвиз между Арменией и ЕС может появиться в ближайшие два года

Безвизовый режим с Евросоюзом будет введен в Армении самое позднее через два года, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с избирателями в Ширакской области. По его словам, которые приводит портал «Новости — Армения», для поездки из аэропорта Ширака в Ларнаку потребуется только паспорт, а авиабилет будет стоить всего €2.

Мы говорим, что самое позднее через два года у нас будет безвизовый режим с Евросоюзом. То есть вы сможете из аэропорта Ширака поехать в Ларнаку и для этого нужно будет одно — не забыть паспорт, а билет будет стоить всего два евро, — отметил Пашинян.

До этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что отказ Пашиняна от личной поездки на саммит ЕАЭС в Казахстане демонстрирует его текущие политические ориентиры. Он предупредил, что сближение Армении с Евросоюзом может негативно повлиять на ее дальнейшее членство в ЕАЭС и сотрудничество с Россией. Он призвал Ереван быстрее сделать окончательный выбор.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Еревана и Москвы складываются непростые отношения. По его словам, Запад предпринимает попытки подмять под себя Армению.