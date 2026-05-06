День Победы — 2026
06 мая 2026 в 12:24

Триколор над Москвой: фото с репетиции воздушной части парада Победы

Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада в Москве в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
В Москве прошла репетиция воздушной части парада, который пройдет 9 мая в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Над столицей пролетела группа самолетов Су-25, которая окрасила небо в цвета российского флага. Штурмовиков заметили над южной, восточной частью города, а также в центре.

Напомним, что в 2026 году парад Победы на Красной площади пройдет с соблюдением всех мер безопасности. Программа включает официальный церемониальный блок, в частности выступление президента России Владимира Путина. Затем запланировано прохождение пеших колонн от Манежной площади до храма Василия Блаженного. Празднование Дня Победы завершит авиационная часть с самолетами российских пилотажных авиагрупп. Военной техники в этом году на Красной площади не будет.

Трансляция парада Победы начнется в 10:00 и продлится до 12:00. Зрители увидят работу бойцов в зоне специальной военной операции, в том числе расчеты на пунктах управления ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил, а также экипажи кораблей ВМФ.

Самые яркие кадры с репетиции воздушной части парада Победы — в фотогалерее NEWS.ru.

Строй «кубинский бриллиант» из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на репетиции воздушной части парада в Москве в честь Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада в Москве в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
