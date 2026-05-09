Стала известна личность женщины, сидевшей позади Путина на параде Победы

Женщиной в форме, которая находилась на трибуне рядом с президентом России Владимиром Путиным во время парада Победы, оказалась Людмила Болилая, пишет Telegram-канал SHOT. Она получила звание Героя России за проявленный героизм в ходе специальной военной операции.

Болилая работает медсестрой. Она получила серьезные ранения в бою, когда прикрыла собой солдата от летящих осколков боеприпасов. Солдат остался жив, а сама Болилая пострадала от множества тяжелых повреждений. Кроме того, она спасла нескольких военнослужащих, вытащив их с поля боя.

Женщина родилась в Саратовской области, а потом перебралась в Подмосковье. Она более 15 лет трудилась в скорой помощи, а в апреле 2023-го отправилась в зону специальной операции.

Ранее стало известно, что ветеран ВОВ Кирилл Семенов, который участвовал в обороне Сталинграда, посетил парад Победы на Красной площади и занял место на центральной трибуне рядом с Путиным. Он входит в число последних выживших солдат 62-й армии, 22 мая ему исполнится 103 года.