09 мая 2026 в 12:26

Стала известна личность женщины, сидевшей позади Путина на параде Победы

Медик и Герой России Людмила Болилая сидела позади Путина на параде Победы

Людмила Болилая Людмила Болилая Фото: Владимир Гердо/РИА Новости
Женщиной в форме, которая находилась на трибуне рядом с президентом России Владимиром Путиным во время парада Победы, оказалась Людмила Болилая, пишет Telegram-канал SHOT. Она получила звание Героя России за проявленный героизм в ходе специальной военной операции.

Болилая работает медсестрой. Она получила серьезные ранения в бою, когда прикрыла собой солдата от летящих осколков боеприпасов. Солдат остался жив, а сама Болилая пострадала от множества тяжелых повреждений. Кроме того, она спасла нескольких военнослужащих, вытащив их с поля боя.

Женщина родилась в Саратовской области, а потом перебралась в Подмосковье. Она более 15 лет трудилась в скорой помощи, а в апреле 2023-го отправилась в зону специальной операции.

Ранее стало известно, что ветеран ВОВ Кирилл Семенов, который участвовал в обороне Сталинграда, посетил парад Победы на Красной площади и занял место на центральной трибуне рядом с Путиным. Он входит в число последних выживших солдат 62-й армии, 22 мая ему исполнится 103 года.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

